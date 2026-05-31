Brian Brobbey : « Kenneth Taylor n'avait pas l'air ravi, mais il a compris, haha. »

Invité par l’Algemeen Dagblad à dresser le bilan de sa première saison avec Sunderland, Brian Brobbey souligne l’écart flagrant de niveau entre l’Eredivisie et la Premier League.

« C’est formidable de pouvoir me mettre en valeur, mais c’est aussi extrêmement difficile », reconnaît Brobbey une semaine après la dernière journée de Premier League, conclue par une victoire 2-1 contre Chelsea. « Ici, tout le monde est fort physiquement et malin. Il faut donc être à fond à chaque match. Même quand on doit se rendre à Wolves ou à Burnley. Chaque semaine. On ne peut tout simplement pas se relâcher. »

L’attaquant conclut l’exercice avec sept réalisations au compteur. « J’aurais pu en marquer davantage, mais au regard de mon parcours, je considère avoir franchi un cap. La saison prochaine, je vise la barre des dix buts », déclare l’ambitieux Néerlandais, qui garde en mémoire un coup d’éclat particulier.

En novembre, alors que Sunderland se dirigeait vers une défaite 2-1 contre le futur champion Arsenal, il avait arraché un point d’une reprise acrobatique dans le temps additionnel. « Ce but m’a donné un énorme coup de pouce. C’est là que j’ai senti que je méritais ma place dans ce championnat. »

Il estime avoir inscrit son plus beau but face à Tottenham Hotspur : « Une action collective de grande classe avec Enzo Le Fée. Enzo est un excellent numéro 10 avec qui je m’entends à merveille. C’est mon nouveau Kenneth Taylor. Je le lui ai d’ailleurs dit. Il n’a pas apprécié sur le moment, mais il a compris, haha. »

En mars, il a récidivé dans le temps additionnel face au rival de toujours, Newcastle United, offrant aux Black Cats une nouvelle victoire dans un derby à haute tension : « Ce but était le plus important, pour les supporters comme pour moi. J’ai mesuré l’enjeu pour la ville et nos fans, et je n’oublierai jamais leur explosion de joie. »

Brobbey ne regrette pas une seconde d’avoir quitté l’Ajax pour la Premier League. « C’est vraiment génial. La Premier League est un rêve, bien sûr. Et quand on a la chance de se faire remarquer dans le plus grand championnat du monde… »