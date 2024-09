Brest - Sturm Graz : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest vs Sturm Graz

Brest démarre ce jeudi sa campagne de Ligue des Champions par un duel contre Sturm Graz. Il sera impératif de prendre des points.

Pour la première fois de son existence, Brest va disputer une Coupe d’Europe. Et il aborde cette aventure par la plus belle des épreuves, à savoir la Ligue des Champions. Jeudi soir, les Finistériens ont donc rendez-vous avec l’histoire. Et comme adversaire, ils se voient proposer l’équipe autrichienne de Sturm Graz.

Une première pour les Pirates

Sur le papier, l’affiche n’a peut-être rien d’un duel de C1. Mais, c’est peut-être mieux ainsi. Commencer par un morceau abordable, histoire de se mettre en route et gagner en confiance. A condition bien sûr de pouvoir en profiter, car il n’est pas dit que Del Castillo et ses partenaires parviennent à prendre le dessus sur le champion d’Autriche 2023/2024.

Pour bien négocier ce rendez-vous, Brest devra assurément livrer son meilleur visage. Celui qu’il proposait lors de la saison précédente. Car en cet exercice 2024/2025, il n’a pas encore véritablement de match référence. Les Brestois ont perdu 3 de leurs 4 rencontres de championnat, et n’ont battu que le promu stéphanois.

Brest toujours sans Lees-Melou

Afin de commencer du bon pied et ne pas imiter le LOSC, battu mardi par le Sporting, Brest devra aussi surmonter l’absence de son maitre à jouer Pierre Lees-Melou. Ce dernier n’est toujours pas apte pour jouer, même s’il a repris l’entrainement. Autrement, l’équipe pourra compter sur les hommes forts de son épopée de la saison dernière, à l’exception bien sûr de ceux qui ont quitté le navire durant l’été (Brassier, Mounié...).

Pour ce baptême de feu en Ligue des Champions, Brest n’aura pas la chance de se produire dans son fief de Francis Le-Blé. L’équipe a dû déménager chez le voisin guingampais, avec le Roudourou comme cadre de ses joutes continentales. Les 16000 places de l’enceinte costarmoricaine n’ont d’ailleurs pas encore toutes trouvé preneur. Espérons que la ferveur qui accompagne cette séduisante formation n’en pâtisse pas.

Horaire et lieu du match

Jeudi 19 septembre 2024

A 21h, heure française

Stade Roudourou (Guingamp)

Brest – Sturm Graz

Les compos probables de Brest - Sturm Graz

Brest : Bizot – Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haidara – Mah. Camara, E. Fernandes, Magnetti – Del Castillo, Ajorque, Sima.

Sturm Graz : Scherpen; Gazibegovic, Aiwu, Wuthrich, Lavalee; Horvat, Stankovic, Kiteishvili; Zvonarek; Boving, Biereth.

Sur quelle chaine suivre le match Brest - Sturm Graz

La rencontre entre Brest et Sturm Graz sera à suivre ce jeudi à partir de 21h sur la chaine Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l’application MyCanal.