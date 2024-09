Sporting CP – Lille : Les Dogues s’inclinent d’entrée (2-0)

Lille affrontait le Sporting CP, mardi, pour le compte de la première journée de Ligue des Champions. Score final, 2-0.

Le LOSC était aux prises avec le Sporting Lisbonne, mardi soir, à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions. Pour leur entrée en lice dans la compétition reine des clubs européens, les Dogues ont déçu et rentrent du Portugal bredouilles.

Attentistes, les Dogues punis par le Sporting

Les Dogues entraient timidement dans le match en opposant un bloc compact aux attaques portugaises. Ce qui n’empêchait pourtant pas les Lisboètes de s’offrir la première occasion avec une frappe de Morita qui passait près des buts de Lucas Chevalier (12e). C’était ensuite au tour de Pedro Gonçalves de manquer le cadre sur une tentative enroulée (17e). Lille parvenait enfin à sortir et à amorcer des offensives, mais manquaient toujours de justesse dans le dernier geste.

Derrière, il fallait un Chevalier vigilant pour éviter l’ouverture du score du Sporting devant Gonçalves (29e). Le gardien français finissait quand même par craquer face à l’inévitable Viktor Gyokeres qui déclenchait une frappe sèche imparable pour le Lillois (1-0, 38e). Les Dogues perdaient ensuite le contrôle et terminaient même la première mi-temps à 10 après l’exclusion d’Angel Gomes pour cumul de cartons jaunes (40e). 1-0 donc à la pause.

L'article continue ci-dessous

Lille méconnaissable

Au retour des vestiaires, Thomas Meunier tentait d’amorcer une réaction d’orgueil mais son centre était imprécis et finissait même dans les gants d’Israël (48e). En plus, le Sporting récupérait rapidement le ballon et apportait de nouveau, le danger sur le camp lillois. Mais Quenda (50e), Bragança (55e) et Catamo (57e) ne trouvaient tous pas le cadre. Inoffensifs, les Dogues assistaient impuissamment au break des Lisboètes sur un missile de Zeno Debast qui surprenait Chevalier (2-0, 65e).

Quenda passait même près du 3-0 dans la foulée mais manquait miraculeusement le cadre alors qu’il avait pourtant le but devant lui (70e). Il fallait même attendre la 75e minute pour voir une première frappe du LOSC avec Remy Cabella dont la tentative passait au-dessus des cages d’Israël. Rien ne marchait dans ce match pour les Dogues qui rataient ainsi leur entrée en lice en Ligue des Champions.