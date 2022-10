Brest - Slimani : "J'ai encouragé Belaïli à rester"

Islam Slimani s'est exprimé sur le départ de son coéquipier Youcef Belaïli et explique qu'il a tenté de le persuader de rester à Brest.

La semaine du Stade Brestois a été marquée par le départ de l'international algérien Youcef Belaïli dont le contrat a été résilié.

Son coéquipier et compatriote Islam Slimani est revenu sur ce départ lors d'une interview accordée au Télégramme de Brest : « Sa présence ici, ainsi que celle d'Haris (Belkebla), a énormément joué dans ma décision de venir. Je ne pensais pas qu'il partirait aussi tôt après mon arrivée mais on connaît tous le football, on ne peut pas prévoir ».

Slimani explique qu'il a tenté de convaincre Belaïli de rester au Stade Brestois : « Bien sûr, je l'ai encouragé à ne pas partir, à rester, mais au final, la décision lui revenait. Youcef est un grand garçon. Je lui souhaite maintenant de retrouver un club le plus vite possible, pour rebondir, être bien et heureux, car c'est ça le plus important. Après, je suis bien placé pour le savoir : c'est un joueur doté de grandes qualités ».

