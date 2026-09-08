Brest - Paris Saint-Germain, avant-match de Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Brest vs Paris Saint-Germain : détails du match

Ligue 1 - Journée 4 13 sept. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Le coup d'envoi entre le Stade Brestois 29 et le Paris Saint-Germain sera donné le 13 septembre 2026 à 18 h 45 GMT (14 h 45 EST / 19 h 45 BST / 20 h 45 SAST).

Les hôtes invaincus accueillent les champions

Le Stade Brestois 29 reçoit le Paris Saint-Germain au stade Francis-Le Blé pour la 4e journée de la saison 2026/27 de Ligue 1. Tout juste auréolé de sa première victoire de la saison, Brest vise à défendre son invincibilité sur la scène nationale devant son public. Pour le PSG, un déplacement en Bretagne offre une occasion immédiate de rebondir après un revers, avant que ses engagements en Ligue des champions n'entrent dans le vif du sujet.

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Le doublé de Doumbia pour les Pirates fait tomber Le Havre

Le Stade Brestois 29 aborde ce dimanche avec beaucoup de confiance après une victoire 2-1 à l'extérieur contre Le Havre AC lors de la 3e journée (5 septembre). Le milieu de terrain Kamory Doumbia a brillé pour Brest, ouvrant le score sur penalty à la 12e minute avant de doubler la mise à la 51e. Ce résultat fait suite à deux nuls consécutifs 2-2 contre Le Mans FC et Toulouse FC, ce qui porte le total de Brest à cinq points en trois matches de championnat.

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La remontée de Monaco gâche la soirée des Parisiens au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain se déplace vers l'ouest avec l'objectif de se relancer après une défaite 2-1 à domicile contre l'AS Monaco lors de la 3e journée (4 septembre). Marquinhos avait donné l'avantage 1-0 au PSG à la pause grâce à un but à la 31e minute, mais Monaco a renversé la situation en seconde période avec des réalisations de Flávio Nazinho et Stanis Idumbo pour prendre les trois points. Après deux nuls consécutifs contre le Stade Rennais (2-2) et le LOSC Lille (2-2) pour ouvrir la saison, l'équipe de Luis Enrique compte deux points et recherche sa première victoire en championnat.

Un test sous haute pression en Bretagne

Historiquement, le PSG a eu l'avantage dans cette affiche, mais le bloc médian bien organisé de Brest et son jeu de transition discipliné représentent un obstacle sérieux. Brest cherchera à lancer Kamory Doumbia et Ludovic Ajorque en contre-attaque, tandis que le PSG s'appuie sur Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia pour maîtriser le tempo dans l'axe et déverrouiller l'arrière-garde brestoise. Avec un élan précieux de début de saison en jeu, ce choc de dimanche promet une grande intensité dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes & effectifs

Brest aborde ce match sans Brendan Chardonnet, Mamady Diambou et Kenny Lala, blessés, tandis que Julien Lachuer n'a aucune suspension à gérer. Aucune composition probable n'a été confirmée, et d'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Le PSG ne compte ni blessés ni suspendus dans les données actuelles de l'effectif. Luis Enrique dispose d'un groupe au complet, même si ses choix de sélection ont suscité des interrogations ces dernières semaines, notamment sa décision de laisser Ousmane Dembele sur le banc lors de la défaite contre Monaco.

Forme

Brest a enregistré une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec neuf buts marqués et sept encaissés. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 au Havre en Ligue 1, et le club a fait match nul 2-2 contre Toulouse et Le Mans lors de précédentes rencontres de championnat. La seule défaite sur cette série est intervenue contre Nottingham Forest, sur le score de 2-0, lors d'un match amical de pré-saison.

Les cinq derniers matches du PSG racontent une histoire plus mouvementée : une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est cette défaite 2-1 à domicile contre Monaco en Ligue 1. Le club s'est aussi incliné 1-0 face à Lens dans le Trophée des champions, même s'il avait débuté cette série par une victoire 2-1 contre Aston Villa en Supercoupe de l'UEFA. Les nuls contre Lille et Rennes en Ligue 1 complètent une séquence qui reflète une équipe n'ayant pas encore trouvé de régularité sur la scène nationale.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 1-0 du PSG au Parc des Princes en Ligue 1, le 10 mai 2026. Lors des cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, le PSG a remporté les cinq matches, dont deux victoires en Ligue des champions sur un score cumulé de 10-0. Brest n'a toujours pas marqué contre le PSG lors de ses trois dernières confrontations.