Brest - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Vendredi soir, sous les projecteurs, le Stade Brestois reçoit l’AS Monaco pour un duel où les trajectoires se croisent. Entre une équipe bretonne en pleine confiance et un club de la Principauté en quête de constance, l’affiche en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 promet une tension palpable dès le coup d’envoi.

Brest veut prolonger son état de grâce

Le Stade Brestois avance sans bruit, mais avec sérieux. Installé dans la zone médiane du classement, le club breton (11e) suit un cap qu’il s’est fixé depuis le début de saison : se maintenir sans trembler. L’objectif paraît réaliste. Mieux encore, les Finistériens arrivent lancés. Deux succès consécutifs ont remis du baume au cœur des supporters, avec un festival contre Metz (3-2), puis une victoire solide face à Strasbourg (2-1).

Cette dynamique pourrait écrire une nouvelle page ce vendredi. Brest peut signer une troisième victoire de rang en Ligue 1 pour la première fois depuis janvier 2025. Un cap symbolique. À domicile, le public pousse. Les émotions montent vite. Et Francis-Le Blé sait devenir un piège quand la confiance s’installe.

Monaco avance à vue dans une saison instable

Le contraste reste frappant côté monégasque. La saison de l’ASM peine à trouver une vraie direction. Le changement de banc technique n’a pas encore produit tout l’effet attendu. Les résultats s’en ressentent. Trop d’irrégularité. Trop de matchs où la maîtrise se fissure.

Pourtant, un déclic semble poindre. La victoire face au PSG (1-0) le week-end dernier a tout changé. Un succès lourd de sens qui relance Monaco dans la course aux places européennes. Les Rouge et Blanc occupent désormais la 7e place et ne pointent plus qu’à trois longueurs du top 4. Le scénario reste ouvert.

L'ASM face à un record historique

Cette rencontre pourrait aussi basculer dans les livres d’histoire. L’AS Monaco lorgne un 840e match sans encaisser de but en Ligue 1, ce qui lui permettrait de dépasser définitivement Bordeaux (839) au sommet de ce classement particulier. Un cap rare. Un jalon prestigieux.

Mais les chiffres nuancent cet objectif. Cette saison, Monaco n’a enchaîné deux clean sheets qu’une seule fois, en avril, face à Marseille puis Strasbourg. La solidité défensive reste donc fragile. Brest tentera d’appuyer là où cela fait mal.

Un adversaire qui réussit rarement à Brest

L’historique penche nettement en faveur du club princier. Brest a cédé dans 60,6 % de ses matchs de Ligue 1 contre Monaco, soit 20 défaites en 33 rencontres. Aucun autre adversaire affronté plus d’une fois ne lui pose autant de problèmes.

Mais le passé offre parfois de petites ouvertures. Le dernier duel entre les deux équipes a tourné à l’avantage des Bretons, avec un succès 2-1 le 5 avril. Une victoire encore fraîche dans les mémoires. Et un rappel utile avant ce nouvel affrontement.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Brest

Pour cette nouvelle journée de Ligue 1, Brest devra se passer de Radoslaw Majecki. Le gardien appartient à l’AS Monaco et, comme le prévoit l’accord entre les deux clubs, il n’est pas autorisé à affronter son club propriétaire. L’incertitude plane également autour de Brendan Chardonnet et de Bradley Locko, tous deux fragilisés physiquement à l’approche de cette rencontre.

Pour tenter de rivaliser avec l’un des poids lourds du championnat, Éric Roy s’appuiera sur un entrejeu solide, avec notamment Hugo Magnetti. Incertain le week-end dernier, le milieu de terrain avait finalement tenu sa place et inscrit le but décisif d’une superbe frappe. En attaque, Romain Del Castillo arrive lancé : l’ailier a trouvé le chemin des filets lors des deux dernières journées et affiche déjà six buts cette saison.

Infos sur l'équipe de Monaco

Du côté monégasque, Sébastien Pocognoli devra composer avec les suspensions de Thilo Kehrer et Denis Zakaria. Toujours éloignés des terrains, Eric Dier et Christian Mawissa restent très incertains pour ce déplacement en Bretagne. Folarin Balogun est quant à lui d’ores et déjà forfait, au même titre qu’Ansu Fati, également blessé.

En revanche, bonne nouvelle dans les cages : Lukáš Hrádecký a retrouvé sa place de titulaire après son souci physique. Il reste sur une prestation de très haut niveau face au PSG, conclue par un clean sheet. Autre motif de satisfaction pour le staff monégasque, Paul Pogba a fait ses apparitions lors des deux dernières journées. Enfin, l’ASM pourra s’appuyer sur une ligne offensive redoutable, emmenée notamment par Takumi Minamino et Maghnes Akliouche.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

