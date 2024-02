Brest - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille est en déplacement, ce samedi, à Brest en marge de la 22e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après sa semaine européenne compliquée avec un match nul au goût amer contre le Shakhtar Donetsk (2-2), l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 française. Pour ce faire, les hommes de Gennaro Gattuso sont en déplacement chez le Stade Brestois, dimanche, en clôture de la 22e journée du championnat. Ce match a lieu au Stade Francis Le Blé.

Brest - Marseille, enfin la délivrance pour l’OM ?

Au pied du podium de Ligue 1, le Stade Brestois (4e, 37 points) envisage de faire sa montée et se réserver une place parmi les trois premières du championnat de France. Sortis d’un match nul contre Clermont Foot 63 (1-1) lors de la précédente journée, les hommes encadrés par l’entraîneur Éric Roy veulent retrouver du sourire. Ceux-ci n’ont plus gagné un match en Ligue 1 depuis leurs trois dernières sorties, toutes étant soldées par des scores de parité.

De son côté, l’Olympique de Marseille (8e, 30 points) pourchasse toujours sa première victoire en Ligue 1 depuis la nouvelle année. Accrochés par Strasbourg (1-1), l’AS Monaco (2-2) et battus par l’OL (1-0), les hommes de Gennaro Gattuso ont été tenus en échec par le FC Metz lors de leur récente sortie en Ligue 1. Alors qu’ils étaient attendus par leurs supporters pour prendre une option lors du barrage aller de la Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk, jeudi, les Phocéens n’ont pu faire qu’un match nul (2-2) contre les Ukrainiens orphelins de championnat depuis plus de deux mois. Marseille est donc attendu par ses supporters, assoiffés de victoires depuis.

Horaire et lieu du match

Brest – Marseille

21e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Francis Le Blé

A 20h45 française

Les compos probables du match Brest - Marseille

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Locko - Doumbia, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Pereira Lage

Marseille : Blanco - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Ounahi, Onana, Harit - Sarr, Aubameyang, Moumbagna

Sur quelle chaîne suivre le match Brest - Marseille

La rencontre entre le Stade Brestois et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 18 février 2024 à partir de 20h45 sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.