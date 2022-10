Brest : le message énigmatique d’Islam Slimani sur Instagram

Le buteur de Brest, Islam Slimani, a envoyé un message mystérieux sur ses réseaux sociaux. Une sortie liée à la polémique des propos racistes ?

Dans une récente story publiée sur Instagram, l’international algérien a confié : « La personne très franche n'a pas d'amis ». Un message ambigu d’Islam Slimani qui peut laisser place à la spéculation.

À qui s’adresse Islam Slimani ?

Cette sortie médiatique intervient quelques jours seulement après sa dénonciation de propos racistes lors du match Clermont-Brest pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.

« C'est grave de nos jours d'être traité de 'sale blédard'. Je suis fier d'être blédard et d'être algérien », avait confié le meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne en zone mixte après la rencontre.

Islam Slimani a ouvertement désigné le «capitaine» clermontois Johan Gastien comme l’auteur présumé de cette insulte raciste. « Il dit beaucoup de choses mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a des collègues à côté, des collègues de Brest à côté et qui me disent qu'il n'est pas tout à fait net non plus », a immédiatement répondu le milieu de terrain de 34 ans.

S’il a reçu le soutien de la formation brestoise, Islam Slimani n’a pas pu compter sur le témoigne de l’un de ses camarades. Son coéquipier Franck Honorat a indiqué ne pas avoir entendu de tels propos. Pire encore, Bruno Grougi, le coach intérimaire du Stade Brestois, a assuré que Johan Gastien ne serait «pas capable» de sortir cette insulte.

Pour rappel, la commission de discipline de la LFP a décidé de placer ce dossier en instruction. Affaire à suivre.