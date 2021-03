Brest, Dall'Oglio ne refuserait pas l'OL

L'entraîneur du Stade Brestois est flatté de voir son nom associé à l'Olympique Lyonnais.

Quatorzième de Ligue 1, Brest séduit cette saison. L'équipe de Dall'Oglio est très spectaculaire et est plaisante à voir jouer. À tel point que l'entraîneur brestois a vu sa réputation augmentée et des rumeurs l'annoncent sur la short-list de l'Olympique Lyonnais. Dans une interview accordée à beIN Sports, Olivier Dall'Oglio a avoué être flatté de voir son nom associé à l'Olympique Lyonnais et ne dirait pas non si les dirigeants de l'OL souhaitent le voir sur leur banc de touche la saison prochaine.

"Est-ce qu'on peut me voir débarquer du côté de Lyon si Rudi Garcia n'est pas conservé ? Il faudra demander ça à Juninho. Ce qui est clair, c'est que j'ai vu ça aussi. Je suis touché par Juninho. C'était un très grand joueur et j'ai beaucoup de respect pour les grands joueurs comme Juninho. Effectivement, c'est exceptionnel, il est à la tête sportivement avec Jean-Michel Aulas, d'un grand club européen", a expliqué Olivier Dall'Oglio.

"C'est un autre challenge, mais qui peut refuser un club comme Lyon aujourd'hui ? Effectivement, c'est autre chose, c'est d'autres objectifs avec des joueurs différents et des ambitions différentes. Mais oui, pourquoi pas. Est-ce que je pourrais aller à l'étranger ? Oui pourquoi pas. J'ai eu la chance d'aller aux Emirats, c'est une expérience enrichissante, mais il y a pas mal de barrière, la langue déjà, ensuite les codes. C'est délicat", a ajouté le technicien du Stade Brestois.

"Le football est un spectacle"

L'article continue ci-dessous

Olivier Dall'Oglio voit le PSG remporter la Ligue 1 malgré un sprint final très intéressant : "Je pense que le Paris Saint-Germain a repris la main et ne va pas la lâcher. Maintenant, Lille, Lyon, Monaco, font un super championnat. L'équipe qui me semble le plus en forme actuellement parmi les poursuivants du PSG c'est Monaco. Ils sont très très bons. On les a affrontés nous et on n'a vraiment rien pu faire. Pour la première place, je pense que ce sera le PSG, je ne les vois pas naïfs au point de perdre d'autres matches, pour la deuxième place c'est très serré et très intéressant".

"Terminer dans le top 10 ? Le premier objectif c'est le maintien. C'est d'abord d'être maintenu, si on peut rentrer dans les douze premiers c'est exceptionnel. Les dix premiers ce serait vraiment magnifique. Si on est dans les dix premiers on fait une très très grosse fête dans le Finistère (rires). Je pars du principe que le football est un spectacle, quand on va voir un spectacle ce n'est pas pour s'ennuyer. Alors dans le football ça ne marche pas toujours", a analysé l'entraîneur de Brest.

L'ancien entraîneur de Dijon a expliqué sa philosophie de jeu ambitieuse : "Il y a un adversaire, parfois c'est compliqué, parfois on n'est pas en forme, on se trompe aussi... L'idée c'est d'aller vers l'avant, de jouer et je pense que ça plaît aux joueurs. C'est aussi le moyen d'attirer du monde au stade quand on est un club moyen de Ligue 1. Quand on est monté avec Dijon, on a produit du beau jeu en Ligue 2 et on m'a demandé si je comptais garder la même philosophie ? Je me voyais mal changer en tout cas. On était habitué à cette idée de faire du jeu, par contre c'est un challenge et on peut se faire virer aussi parce qu'on n'a pas de résultats".