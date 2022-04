Brésil : Tité contrarié par la rumeur Guardiola

Le sélectionneur brésilien Tite a fait savoir qu'il préférerait que son successeur à la tête de la Seleçao soit un compatriote.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a été annoncé cette semaine comme potentiel successeur de Tité à la suite de la Coupe du Monde au Qatar. Ce dernier ayant déjà annoncé qu’il ne poursuivrait pas sa mission au-delà de cette compétition.

Tité veut un Brésilien à la tête de la Seleçao

Tité a eu vent des bruits des coulisses. Et quand il a été interrogé à ce sujet, il a indiqué militer pour que ça soit un Brésilien qui prenne la relève et non un étranger. Il a déclaré à Marca : "Il y a encore beaucoup de temps [pour penser au successeur]. J'ai beaucoup de choses importantes à penser maintenant. Si je préfère que ça soit un Brésilien ? Je n'ai pas voix au chapitre, mais oui. Il y a de grands entraîneurs brésiliens. Même si je respecte tout le monde."

Dans son histoire, la sélection brésilienne n’a encore jamais été coachée par un étranger. Si Guardiola débarque, ça serait donc une première pour les quintuples champions du monde.

La venue du Catalan est cependant peu probable. Vendredi, en conférence de presse, il a affirmé d’ailleurs qu’il était pleinement concentré sur sa mission à City : « Je suis sous contrat ici, je suis si heureux ici. Je suis prêt à rester pour toujours ici. Il ne peut pas y avoir de meilleur endroit où être. Je prolongerais le contrat de dix ans mais je ne le ferais pas. Ce n'est pas le moment. Je ne sais pas d'où ça vient ».