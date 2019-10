Brésil : Thiago Silva encense Sadio Mané

Thiago Silva a tenu des propos très élogieux envers Sadio Mané, qu'il a croisé jeudi dernier avec la Seleçao.

Meilleur buteur de la saison passée et maillon fort de , Sadio Mané s'impose depuis quelques années comme une référence à son poste dans le panarama du football mondial.

Thiago Silva, le capitaine du , a eu l'occasion de croiser le virevoltant Sénégalais à plusieurs reprises depuis un an, notamment en lorsque le club de la capitale avait affronté Liverpool durant la phase de poules de l'édition 2018-19.

Jeudi dernier, les deux hommes se sont encore affrontés, cette fois-ci avec leur sélection respective, pour un match amical à Singapour entre le et le (1-1). Et une fois de plus, Thiago Silva a pu mesurer tout le talent de l'ailier des Reds.

"Sadio Mané est un joueur de classe mondiale. Il est presque parfait. Il va très vite, maîtrise bien le ballon et est très intelligent dans ses déplacements", a expliqué Thiago Silva dans des propos accordés à Sky Sports.

"Avec ce qu'il a réalisé cette année, je pense qu'il mérite largement d'être dans la discussion pour le Ballon d'Or", a conclu "O Monstro".