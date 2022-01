Brésil : Rodrygo savoure sa sélection

Rodrygo Goes a été ravi d'être appelé par Tite, le sélectionneur du Brésil, pour les matches de qualification pour la Coupe du monde qui auront lieu fin janvier.

Le Brésil affronte l'Équateur le 27 janvier et le Paraguay le 2 février, et Tite a inclus les stars du Real Madrid Rodrygo, Casemiro, Eder Militao et Vinicius Junior dans ses plans.

"C'est le moment que j'attendais", a déclaré Rodrygo en vidéo en Arabie saoudite en apprenant la nouvelle. "Je suis sûr que je peux grandir beaucoup et aider l'équipe.

"Merci à Dieu et à Tite pour cette opportunité". Rodrygo a déjà joué trois fois pour le Brésil, deux fois en 2019 et une fois en 2020.

Le dilemme du Real Madrid

Ces matches posent cependant un problème au Real Madrid, car ils entrent en conflit avec un quart de finale potentiel de la Copa del Rey le 2 février. Les Blancs doivent d'abord se qualifier pour les quarts de finale de la coupe nationale en affrontant Elche le mercredi 19 janvier.