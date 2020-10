Brésil - Robinho quitte Santos

Le nouveau retour à Santos de Robinho aura tourné court. Une semaine seulement après s'être engagé pour le club brésilien pour un salaire de 230 euros par mois, le joueur va déjà quitter le club.

L'international auriverde a en effet été condamné en 2017 par la justice pour un viol collectif datant de 2013 alors qu'il évoluait à l' , son retour provoquant des contestations dans son pays.

Face à la polémique, le club a décidé de mettre fin à son contrat de six mois.

NOTA À IMPRENSA



O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.