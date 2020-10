Robinho de retour à Santos pour 230 euros par mois

À bientôt 37 ans, l'ancien madrilène est de retour dans le club de ses débuts pour un salaire symbolique.

Ancienne star du real Madrid et idole de Neymar, Robinho est de retour à Santos, là où tout a commencé.

Le joueur brésilien était libre de tout engagement contractuel depuis la fin de son épopée à l' en août, et s'est engagé pour cinq mois avec le club auriverde.

Son salaire ? 1.500 reals, soit environ 230 euros avec quelques bonus et la possibilité d'ouvrir droit à une prolongation d'un an et 7 mois.

"Cela a toujours été ma maison. Mon objectif est d'aider sur et en dehors du terrain et de faire revenir le club de Santos au sommet, une place d'où il n'aurait jamais dû partir. C'est une merveilleuse sensation de pouvoir retourner dans le club qui m'a lancé dans le football. C'est là que j'ai grandi. J'ai toujours rêvé d'être un joueur professionnel et Santos a rendu tout cela possible", a ainsi expliqué l'ancien coéquipier de Zidane dans un communiqué diffusé par Santos.