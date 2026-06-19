Brésil - Maroc : ANALYSE. Un Maroc impressionnant arrache un point face à une équipe brésilienne décevante

Le match nul 1-1 entre le Brésil et le Maroc a opposé une sélection brésilienne, forte de ses individualités de classe mondiale mais encore en quête de cohésion, à l’une des meilleures organisations collectives du football international, malgré un niveau technique inférieur.

Le Brésil a aligné un 4-2-3-1 avec Allison dans les buts, une défense à quatre composée d’Ibanez, Marquinhos, Gabriel et Santos, un duo de milieux défensifs Casemiro-Guimaraes, et un quatuor offensif Paquetá, Raphinha, Vinícius, avec Thiago en pointe.

Le Maroc a répondu en miroir, avec Bono dans les buts, une défense Mazraoui-Riad-Diop-Hakimi, un trio axial Aynaoui-Bouaddi-Ounahi et un trio offensif El Khannous-Saibari-Diaz.

Les trente premières minutes, largement dominées par les Lions de l’Atlas, ont laissé la Seleção sous le choc.

Outsider sur le papier, le Maroc a immédiatement imposé son autorité grâce à des transitions fulgurantes et un bloc médian compact et agressif, une intensité récompensée par l’ouverture du score.

Le jeune et impressionnant Bouaddi s’est particulièrement distingué, dictant le rythme au milieu de terrain par son activité débordante, tant dans la relance que dans le pressing.

Le bloc central compact à 4-4-2, avec des distances réduites entre milieu et défense, a permis de verrouiller les espaces.

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Plutôt que d’exercer un pressing agressif haut sur le terrain, le Maroc a protégé les zones centrales, fermé les lignes de passe vers les milieux brésiliens, déclenché sa pression sur les renvois arrière et, surtout, orienté intelligemment le jeu vers les ailes.

Cette approche a fini par payer : en contraignant le Brésil à construire son jeu sur le flanc gauche, les Lions de l’Atlas ont intercepté une combinaison maladroite, avant de lancer un contre-coup fulgurant. Diaz, lancé en profondeur, a glissé le ballon entre Marquinhos et Gabriel pour offrir à Saibari une course solo vers le but et l’ouverture du score.

Un avantage mérité, preuve de leur capacité à basculer de la défense à l’attaque en quelques secondes.

Le Brésil, auteur de nombreuses erreurs, a peiné à s’imposer tant en possession qu’en perte de balle.

Le problème majeur du Brésil ne résidait pas dans la conservation du ballon, mais dans sa progression. Le milieu de terrain manquait de cohésion, et l’équipe a souvent peiné à construire et à faire avancer proprement le jeu.

Le Brésil tentait de construire en 3-2, avec une arrière-garde à trois (Santos, Gabriel et Marquinhos) en première ligne, tandis qu’Ibanez évoluait plus haut, en deuxième ligne. Le problème n’était pas le schéma, mais les distances souvent trop grandes entre milieux et attaquants.

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En phase offensive, Casemiro et Guimarães ont certes assuré la sentinelle au milieu de terrain, mais ils ont trop souvent manqué de fluidité dans la construction du jeu, de l’arrière vers l’avant. Conséquence : des pertes de balle évitables dans les zones de progression et une incapacité à franchir les lignes adverses, facteurs clés des difficultés brésiliennes en début de rencontre.

Sans ballon, leur structure défensive se désorganisa : le jeu fluide du Maroc trouva constamment des intervalles, obligeant le milieu brésilien à courir après l’adversaire. Des espaces apparurent au centre comme sur les côtés, que le duo, à la fois lent et peu inspiré, ne parvint pas à colmater, révélant un double déficit tactique et d’effectif.

Les limites de Casemiro, en particulier, sont apparues de manière criante ; le joueur semblait avoir perdu un peu de vitesse avant d’être remplacé par Fabinho dès le début de la seconde période. À ce moment-là, il était clair qu’Ancelotti avait identifié les faiblesses brésiliennes, tant dans l’entrejeu qu’à l’arrière latéral, en opérant des remplacements précoces, car le Maroc frappait justement dans ces zones.

Le génie individuel de Vinicius a masqué les lacunes brésiliennes dans le dernier tiers.

Le Brésil manquait d’un véritable meneur dans le dernier tiers, ce qui expliquait en partie l’enrayement systématique de ses schémas offensifs avant même qu’ils ne deviennent réellement dangereux.

Par « meneur de jeu », j’entends une présence fédératrice capable de relier le milieu à l’attaque, de recevoir le ballon sous pression, de combiner avec ses partenaires et de déclencher les débordements de Vinicius et Raphinha, deux des meilleurs ailiers européens. Trop souvent, les offensives se sont enlisées faute d’un tel animateur.

Igor Thiago, malgré ses qualités, n’incarne pas ce profil : c’est un avant-centre cible qui attend le ballon dans la surface, et non un avant-poste capable de relier les lignes.

Cunha, lui, possède ce profil d’attaquant capable d’apporter cet équilibre offensif ; sa non-titularisation au profit d’Igor Thiago, joueur plutôt destiné à être lancé en seconde période pour surcharger la surface adverse, est donc surprenante.

Conclusion

Malgré la qualité individuelle du Brésil, cette rencontre a exacerbé des maux déjà identifiés avant le tournoi : une construction du jeu trop imprécise pour fissurer un bloc compact et une structure défensive exposée après les pertes de balle. Face à l’élite, ces lacunes risquent de coûter cher au fil de la compétition.

Le Maroc a une nouvelle fois démontré pourquoi il figure parmi les nations les plus respectées sur le plan tactique. Son organisation défensive, sa discipline et sa menace en contre-attaque lui ont permis de rivaliser à armes égales avec l’une des sélections les plus talentueuses du monde. Ce n’était pas un coup de chance, mais un plan de jeu soigneusement exécuté.