Brésil, la descente aux enfers !

Paraguay vs Brésil

Plus rien ne va de bon pour l’équipe nationale du Brésil, qui fait douter ses supporters.

Le Chaco Defenders Stadium servait de cadre cette nuit au duel entre le Paraguay et le Brésil pour le compte de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une fois, la Seleção a été décevant en perdant la rencontre.

Dorival Junior, le rêve tient-il toujours ?

Avec cinq trophées à son actif, le Brésil est la nation la plus titrée de la Coupe du monde de la FIFA. Mais la Seleção ne sait pas, en tout cas jusque-là, si elle sera de la partie lors de la prochaine grande messe du cuir rond aux Etats-Unis, Mexique et Canada. A la tête de l’équipe nationale depuis janvier dernier, Dorival Junior a indiqué que l’équipe auriverde se qualifiera pour la phase finale et disputera même la finale du Mondial 2026.

« Nous serons en finale de la Coupe du monde 2026. Nous serons finalistes. Vous pouvez me filmer pendant que je dis ça. Je n’ai aucun doute. Nous serons là ! », a déclaré le sélectionneur, mardi, en conférence de presse. Mais le rêve de la qualification d’abord est loin d’être une réalité.

Getty Images Sport

Cette nuit, le Brésil a échoué contre le Paraguay (1-0) à l’occasion de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. C’est la quatrième défaite pour le Brésil lors de ces éliminatoires après celles contre l’Uruguay (2-0), la Colombie (2-1) et l’Argentine (0-1). La Seleção a commencé à inquiéter ses supporters puisqu’elle descend à la cinquième place du groupe avec ses 10 points. De son côté, l’Argentine, malgré sa défaite contre la Colombie (2-1), mardi soir, reste en tête avec 18 points devant la Colombie (2e, 16 points).