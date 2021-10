Brésil : Jussiê comprend la position de Neymar

L'attaquant passé par les Girondins de Bordeaux comprend le ras-le-bol de son compatriote.

La Coupe du monde 2022 au Qatar sera la dernière de Neymar avec le Brésil. L'attaquant du PSG l'a annoncé dans un documentaire réalisé par DAZN. Une déclaration qui a pu surprendre, mais certains l'a comprennent étant donné qu'il est sous le feu des projecteurs depuis l'âge de 17 ans. Dans une interview accordée à L'Equipe, Jussiê, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, a avoué comprendre l'état d'esprit de Neymar.

"J'interprète la déclaration de Neymar comme celle d'un joueur et d'un homme qui en a marre. Depuis qu'on l'a désigné comme le sauveur du football brésilien, il doit se débrouiller tout seul. Il n'a jamais eu un joueur pour l'épauler et pour partager la pression, comme Ronaldo avait Rivaldo par exemple. Lui, il est tout seul. C'est infernal. Pourtant, il fait son maximum. Il ne réussit pas tout, évidemment, mais il essaye et il respecte notre ADN", a expliqué Jussiê.

"Malgré ça, on lui manque de respect. Au Brésil, on martyrise nos idoles, c'est culturel. Neymar vit avec cette pression énorme sur les épaules depuis trop d'années. Elle a réduit sa longévité. Il se bat, il bataille, mais là, il en a marre. Qu'il dispute sa dernière Coupe du monde à 30 ans, ça me surprend pas. Ce n'est pas anormal. Je pense qu'il va être soulagé quand il arrêtera", a ajouté le champion de France 2009.

"Neymar sent le déclin"

L'article continue ci-dessous

Jussiê pense que Neymar sent qu'il ne tiendra pas au plus haut niveau jusqu'en 2026 : "Il est déjà en train de perdre sa vitesse, son agilité. Ronaldo a perdu tout ça aussi, mais lui, il avait conservé son sens du but incroyable. Alors, même en surpoids au Corinthians, il était utile. Pour Neymar, je ne sais pas. Il va devoir se réinventer. C'est un provocateur, un créateur qui est en train de perdre un peu tout ça. Il réussit moins de dribbles. Les adversaires le connaissent mieux. Physiquement, il est moins rapide. Il a perdu un peu de confiance aussi donc il cogite. Il sent la bascule arriver donc il va changer quelque chose".

"Ce n'est pas un robot, il va s'adapter, peut-être en étant plus présent dans les derniers mètres. Dans une position reculée ? Je ne sais pas. Il ne sait pas défendre et je ne sais pas s'il est prêt à ça. Il sent venir le déclin. Il est comme un animal qui sent la présence du chasseur. Peut-être qu'à la musculation, au lieu de soulever 120 kg, il n'en soulève plus que 80, et bientôt 50. Mais c'est inévitable. Et n'oubliez pas qu'il s'est fait "défoncer" toute sa carrière. Son corps n'est plus le même et il doit lui dire qu'il ne supportera pas une nouvelle Coupe du monde à 34 ans", a ajouté l'ancien attaquant de Bordeaux.

Toutefois, Jussiê est conscient qu'au Brésil, beaucoup vont vouloir faire changer Neymar d'avis concernant son avenir en sélection nationale : "Le président de la Fédération, le sélectionneur, les supporters, ils vont tous demander qu'il reste. Mais après, on est capable de désigner un autre "élu". Pour l'instant, je n'en vois pas, mais le peuple va devoir choisir quelqu'un. Au moins pour pouvoir le critiquer..."