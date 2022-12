Brentford-Tottenham (2-2) - Tottenham arrache le nul à Brentford

Menés de deux buts à Brentford, les Spurs ont recollé pour réussir à ramener un point pour cette reprise de la Premier League.

C'est l'heure de la reprise ! Huit jours seulement après la finale de la Coupe du monde, la Premier League reprenait ses droits en ce lundi de Boxing Day.

Dès les premières minutes, Brentford propose une grosse agressivité, et ne tarde pas à être récompensé : la volée de Jensen est contrée, rebondit sur Forster et Janelt n'a plus qu'à pousser au fond (1-0, 15e).

Les Spurs n'y sont pas vraiment malgré quelques tentatives lointaines de Kulusevski ou Son, et passent proches du KO quand Toney s'en va dribbler Forster et conclure dans le but vide. Hors-jeu.

Une rencontre qui s'emballe après la pause. Kane pense obtenir un penalty pour un ceinturage de Ben Mee, mais l'arbitre ne bronche pas. Et les Bees en profitent, Toney doublant la mise sur corner presque dans la foulée (2-0, 54e).

Les Spurs se rebiffent

Touchés coulés les Londoniens ? Pas vraiment. Sur un centre de Lenglet, Kane claque son dixième pion en sept Boxing Day pour redonner espoir à son équipe (2-1, 65e).

Tottenham va mieux, reprend quelque peu l'initiative du jeu pendant que les locaux reculent. Et c'est finalement Hojbjerg qui remet les deux équipes à égalité, parfaitement servi en pleine surface (2-2, 71e).

Dans les vingt dernières minutes, les deux formations se créent plusieurs opportunités - dont cette barre trouvée par Harry Kane - mais ne parviennent pas à forcer la décision et se partagent donc finalement les points.