Brentford-Manchester United (4-0) : Les Red Devils humiliés à Brentford

Après-midi cauchemardesque pour Manchester United qui a lourdement chuté sur le terrain de Brentford.

Avant le déplacement de Manchester United à Brentford, Erik ten Hag avait assuré en conférence qu'il se sentait capable de rendre au club mancunien sa gloire d'antan : « Je suis convaincu que je vais y arriver, je l'ai fait partout. »

Mais les débuts de l'ère Ten Hag à MU sont très compliqués. Après avoir été battu à domicile lors de la première journée de Premier League par Brighton (1-2), Manchester United a été étrillé 4-0 sur la pelouse de Brentford.

De Gea dans un mauvais jour

Le calvaire mancunien commençait dès la dixième minute avec De Gea qui se trouait sur une frappe lointaine de Joshua Dasilva.

Le gardien espagnol de MU était également à l'origine du duxième but des Bees, huit minutes plus tard. Sur un coup franc dans sa surface, De Gea relançait vers Eriksen qui était pressé par Mathias Jensen et récupérait le ballon et n'avait plus qu'à conclure.

Le troisième but arrivait à la demi-heure de jeu. Sur un corner, le ballon naviguait devant les cages de De Gea et la défense passive des Mancuniens permettait à Benjamin Mee de placer une tête victorieuse au deuxième poteau.

Euphorique, Brentford ajoutait un quatrième but en première période sur une contre-attaque rondement menée par Dasilva qui servait Bryan Mbeumo qui se débarrassait de Shaw avant de fusiller De Gea (35e).

Manchester United dernier de Premier League…

En deuxième période, Cristiano Ronaldo, titulaire pour la première fois de la saison, tentait de sonner la révolte. Mais le Portugais manquait le cadre à deux reprises (51e, 52e)…

En fin de match, De Gea se réveillait enfin pour éviter à son équipe une addition plus salée : le gardien repoussait avec brio une frappe de Wissa (86e).

Avec ce lourd revers et avant les derniers matches de la deuxième journée qui se joueront dimanche, Manchester United pointe à la dernière place du classement avec 0 point et une différence de buts de moins cinq… Lors de la prochaine journée, les Red Devils recevront Liverpool (lundi 22 août, à 21h00) et devront afficher un autre visage sous peine de subir un nouvel affront.

Quant à Brentford, le club londonien signe sa première victoire de la saison et pointe à la troisième place avec quatre points.