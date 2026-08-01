Brentford boucle un transfert historique

Le club anglais de Brentford a officialisé la signature du milieu de terrain malien Mamadou Sangaré, en provenance du club français de Lens, pour un montant record de 45 millions d'euros, faisant de ce transfert le plus cher de l'histoire du club londonien, dans le cadre d'une vague de dépenses exceptionnelle que connaissent les clubs de Premier League.

Le club a confirmé, dans un communiqué officiel, l'arrivée du joueur âgé de 24 ans, dont la valeur dépasse le précédent record enregistré au nom de Dango Ouattara, transféré l'été dernier pour 43 millions d'euros.

Sangaré, né à Bamako en 2002, arrive avec un palmarès remarquable après une saison exceptionnelle avec Lens, où il a été un élément essentiel dans l'obtention de la deuxième place en Ligue 1 et le sacre en Coupe de France, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives en 33 matchs lors de sa première saison en France.

Pierre Sage, son ancien entraîneur à Lens et actuel entraîneur de Crystal Palace, a salué les qualités du joueur malien en déclarant : « Son efficacité pour récupérer le ballon et faire avancer le jeu est une chose rare de nos jours. Il entretient une relation très positive avec le jeu, c'est un joueur plein de vitalité, et dès qu'il obtient le ballon, il veut jouer. »

De son côté, son ancien coéquipier Malang Sarr a loué la maturité de l'international, affirmant : « Dès la première séance d'entraînement, toutes les qualités positives que j'avais entendues à son sujet se sont confirmées. Sa maturité est vraiment impressionnante, il n'hésite pas à réclamer le ballon ou à le transmettre, il apprécie les duels dans les deux sens, et il a la capacité de construire le jeu et de conclure les attaques avec succès. »

Sangaré a connu un parcours professionnel varié malgré son jeune âge, puisqu'il a quitté son pays, le Mali, pour rejoindre le club autrichien de Salzbourg en 2020, avant que le Rapid Vienne ne mise sur lui pour 1,7 million d'euros, puis Lens a investi 13 millions d'euros sur lui l'été dernier, réalisant ainsi un bond financier considérable de plus du triple en une seule année.

Ce transfert s'inscrit dans une vague de dépenses sans précédent en Premier League, où 8 clubs ont battu leurs records lors de ce mercato estival, en tête desquels Chelsea, qui a déboursé 138 millions d'euros pour s'attacher les services de Morgan Rogers, Manchester City avec 135 millions pour Elliot Anderson, et Tottenham avec 108 millions pour Sandro Tonali.

Brentford cherche, à travers ce transfert, à combler le vide potentiel au milieu de terrain après le départ attendu de Jordan Henderson vers Chelsea, dans le cadre de l'ambition du club de poursuivre sa croissance et de rivaliser dans un championnat de plus en plus féroce saison après saison.