Brendan Rodgers grand fan de Mourinho

"C'est l'un des grands managers. Il n'a jamais rien à prouver à personne. C'est un gagnant. Il sera toujours un gagnant. Il aura toujours juste à vouloir le prouver à lui-même. Et je ne peux pas dire plus de bien de lui".

Le match de jeudi au King Power Stadium sera le premier match du coach portugais de retour en Angleterre depuis qu'il a été licencié par Tottenham Hotspur l'année dernière.

"Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Jose depuis de nombreuses années, mais pour moi, il est un manager si spécial, et l'un des plus grands de notre génération. Je suppose que lorsque j'étais un jeune entraîneur et que je regarde en arrière tous les managers avec lesquels j'ai travaillé, probablement aucun d'entre eux ne dirait qu'ils se sont sentis comme des mentors pour moi, mais certainement ce que j'ai fait était consciemment de simuler autant que possible leur grand savoir-faire et leur travail, et d'observer et regarder et apprendre et étudier."

L'article continue ci-dessous

Jamie Vardy pourrait débuter pour Leicester après être rentré en seconde période lors du match nul et vierge contre Aston Villa samedi en Premier League.

Vardy est absent depuis six semaines en raison d'une blessure au genou et pourrait ne pas jouer les 90 minutes.

Jonny Evans est également susceptible de faire son retour en défense.