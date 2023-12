Braquage chez les Grealish, sa fiancée présente sur les lieux

La maison de Jack Grealish, dans le Cheshire, a été cambriolée pour un montant de 1 million de livres sterling

La maison de Jack Grealish, dans le Cheshire, a été cambriolée pour un montant de 1 million de livres sterling par des voleurs alors que sa famille était à l'intérieur en train de regarder la star de Manchester City à la télévision.

Selon The Sun, dix membres de la famille regardaient Grealish jouer pour City contre Everton mercredi soir lorsqu'ils ont entendu des bruits à l'étage et des chiens aboyer. La famille terrifiée - qui comprenait la fiancée de l'ailier, Sasha Attwood, ses parents, sa grand-mère, ses deux sœurs et son frère - a été obligée d'appuyer sur des "boutons de panique" avant de courir se cacher dans le manoir de 5,6 millions de livres sterling (7,1 millions de dollars). Le rapport indique que la police s'est précipitée sur les lieux et qu'un hélicoptère a fouillé la zone, mais que les malfaiteurs ont pu s'enfuir avec des bijoux d'une valeur de 1 million de livres sterling (1,3 million de dollars).

Grealish aurait emménagé dans la maison, qui dispose d'un système de sécurité complet et d'un périmètre clôturé, avant Noël. Pendant les recherches, la police a demandé à ses voisins de verrouiller leurs portes et de rester chez eux. Il semblerait que le jeune homme de 28 ans ait couru chez lui pour consoler sa famille ébranlée.

Ce raid est le dernier en date concernant des stars de Premier League. Le défenseur de West Ham, Kurt Zouma, a vu sa propriété prise pour cible dans l'Essex peu avant Noël. Un gang armé aurait fait irruption à son domicile et volé 100 000 livres sterling en liquide au début du mois de décembre.

La police du Cheshire va continuer à enquêter sur cette affaire et un porte-parole de la police a déclaré au Sun : "Vers 21 h 50 le mercredi 27 décembre, la police a été appelée pour signaler un cambriolage. L'appelant a déclaré qu'un certain nombre d'objets avaient été volés. Des agents appuyés par des chiens policiers et le National Police Air Service ont été déployés et des recherches ont été menées dans la zone locale, mais aucune trace des suspects n'a été trouvée. Aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment et les enquêtes se poursuivent. Toute personne ayant des informations sur cet incident est priée de contacter la police du Cheshire".