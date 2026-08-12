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Brahim Diaz Real Madrid 2025Getty
Muhammad Sharaf Eldeen

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Brahim Díaz et deux nouvelles recrues : la composition du Real Madrid face à La Corogne

Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Jeux d'amitié des clubs
B. Diaz
J. Mourinho
Espagne
Maroc
Portugal

L'équipe royale se prépare aux examens officiels

José Mourinho, l'entraîneur portugais du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter son hôte le Deportivo La Corogne, ce mercredi soir au stade Abanca Riazor, lors d'un match amical de préparation en vue de la nouvelle saison (2026-2027).

Mourinho a titularisé la star marocaine Brahim Díaz en ligne d'attaque aux côtés des Brésiliens Vinícius Júnior et Endrick.

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La composition du Real Madrid était la suivante :

Gardien : Andriy Lunin.

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RMA
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COR
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ELC

Défense : Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

Milieu de terrain : Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Attaque : Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Endrick.

Dans cette composition figuraient les deux nouvelles recrues des Merengues : le Portugais Bernardo Silva et le Néerlandais Denzel Dumfries.

Mourinho travaille intensément avec son équipe afin d'aborder la nouvelle saison de la meilleure des manières, dans l'espoir de faire oublier les échecs de la saison passée sur les plans national et européen.

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