Bradley Barcola refuse de signer un nouveau contrat au Paris Saint-Germain

Bradley Barcola a décidé de ne définitivement pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, annonce Fabrizio Romano. L’attaquant est ouvert à un nouveau défi et le trouvera probablement en Premier League.

Barcola est sous contrat jusqu’à la mi-2028 avec le PSG, avec qui il a connu d’immenses succès ces dernières années. L’ailier gauche a notamment remporté deux Ligues des champions d’affilée avec son club.

La saison dernière en particulier, l’ailier gauche de 23 ans n’était toutefois pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Dans les matches les plus importants du PSG, Desiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont eu sa préférence sur les ailes.

Barcola a ainsi déjà été fortement associé à un transfert, et le fait que son contrat court jusqu’à la mi-2028 n’a pas non plus aidé à calmer les rumeurs sur son départ de Paris.

Maintenant que Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat, il paraît logique, selon le journaliste Ben Jacobs, que le PSG tente de le vendre. Barcola représente une valeur d’au moins 90 millions d’euros.

Romano souligne dans ses informations que Barcola est considéré à Liverpool comme la recrue de rêve absolue pour l’attaque. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour l’international néerlandais et concurrent au poste Cody Gakpo.

Liverpool a inscrit Saïd El Mala (FC Cologne) et Matías Fernández-Pardo (Lille OSC) sur sa liste comme alternatives possibles. El Mala est également fortement associé au Borussia Dortmund et à l’AS Roma.