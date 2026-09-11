Départ handicapant, puis cinq victoires et un nul en cinq matches : West Ham de Nuno Espirito Santo, après l’étonnante relégation de l’an passé et après un mercato durant lequel plusieurs éléments majeurs sont restés pour tenter de retrouver immédiatement la Premier League, a démarré doucement, avec un nul 2-2 sur le terrain de Burnley et une incroyable défaite à domicile au London Stadium, dans le derby contre Charlton, rival londonien qui évoluait l’an dernier en League One, condamné par le penalty raté à la 93e minute par l’ancien de la Lazio, Castellanos.





LA RENAISSANCE AVEC BOWEN - Puis le match de Coupe de la Ligue, avec le poker infligé à Southampton, a inversé la tendance des Hammers, et surtout a réveillé Jarrod Bowen, international anglais hors catégorie en Championship, qui ne s’est plus arrêté. À partir de là, cinq matches, quatre victoires et un nul dans l’autre derby, sur le terrain de Watford : les neuf points sont arrivés contre Wolverhampton, Derby County, Bolton et lors de la démonstration face à Wrexham, balayé 6-0.





DÉFENSE À REVOIR - Quatorze points en sept matches qui valent la deuxième place au classement : seul WBA fait mieux. L’impression que donnent les Hammers est celle d’avoir une attaque hors catégorie, avec déjà 20 buts inscrits, mais de devoir corriger plus d’un détail en défense, au vu des 9 buts encaissés.





UN EFFECTIF DE PREMIER LEAGUE - Le mérite revient au meilleur effectif du championnat : le capitaine Mavropanos est resté, Morato est arrivé lors du mercato en provenance de Nottingham Forest et était également suivi par d’importants clubs, comme le Milan. Devant, Manor Solomon est arrivé, Israélien amené l’an dernier à la Fiorentina par Paratici, tandis que la surprise est le jeune Divine Mukasa, 19 ans, produit du centre de formation de Manchester City, déjà auteur de deux buts jusqu’ici.