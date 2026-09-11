Départ avec handicap, puis quatre victoires et un nul en cinq matches : West Ham de Nuno Espirito Santo, après l’incroyable relégation de l’an dernier et après un mercato durant lequel plusieurs éléments de valeur sont restés pour tenter de retrouver immédiatement la Premier League, a démarré doucement, avec un nul 2-2 sur le terrain de Burnley et une incroyable défaite à domicile au London Stadium, dans le derby contre Charlton, rival londonien qui évoluait l’an passé en League One, condamné par le penalty manqué à la 93e minute par l’ancien de la Lazio Castellanos.





LA RENAISSANCE AVEC BOWEN - Puis le match de Coupe de la Ligue, avec le poker infligé à Southampton, a inversé la trajectoire de West Ham, et surtout a relancé Jarrod Bowen, international anglais hors catégorie en Championship, qui ne s’est plus arrêté. À partir de là : quatre matches, trois victoires et un nul dans l’autre derby, sur le terrain de Watford : les neuf points sont arrivés contre Wolverhampton, Derby County et Bolton.





DÉFENSE À RÉGLER - Onze points en six matches qui valent la deuxième place au classement : seul WBA a fait mieux, avec 13 points pris. L’impression donnée par West Ham est celle d’avoir une attaque hors catégorie, avec déjà 14 buts marqués, mais de devoir corriger encore beaucoup de choses en défense, au vu des 9 buts encaissés.





UN EFFECTIF DE PREMIER LEAGUE - Le mérite en revient au meilleur effectif du championnat : le capitaine Mavropanos est resté, Morato est arrivé lors du mercato en provenance de Nottingham Forest et était aussi suivi par des clubs importants, comme le Milan. Devant, Manor Solomon est arrivé, l’Israélien que Paratici avait amené à la Fiorentina l’an dernier, tandis que la surprise est le jeune Divine Mukasa, 19 ans, produit du centre de formation de Manchester City, déjà auteur de deux buts jusqu’ici.