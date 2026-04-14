Bournemouth essuie un revers, seulement trois jours après son exploit face à Arsenal

Andoni Iraola quittera Bournemouth à l’issue de la saison, a confirmé mardi Fabrizio Romano, spécialiste du mercato. L’annonce du départ du technicien espagnol survient trois jours après la surprenante victoire 2-1 sur le leader Arsenal.

Le technicien ibérique, âgé de 43 ans, est libre de s’engager avec un autre club européen, son contrat avec les Cherries prenant fin. Le club du sud de l’Angleterre n’a pas encore confirmé l’information.

Arrivé à l’été 2023 au Vitality Stadium, l’entraîneur espagnol a installé Bournemouth dans le ventre mou de la Premier League, avec même des ambitions européennes. En 121 matchs dirigés, il affiche une moyenne de 1,41 point par rencontre.

Auparavant, il a entraîné le Rayo Vallecano, Mirandés et l’AEK Larnaca. En tant que joueur, il a porté les couleurs du New York City FC et de l’Athletic Club.

Sous sa direction, les Cherries ont souvent battu des cadors, surtout à domicile, et ont ainsi compromis les espoirs de titre d’Arsenal samedi dernier.

Selon plusieurs médias anglais, il pourrait succéder à Eddie Howe sur le banc de Newcastle United, où la saison décevante a placé l’entraîneur sous haute pression.

Selon David Ornstein de The Athletic, Bournemouth a tout fait pour le conserver, et il a prolongé son contrat jusqu’en 2024. Toutefois, le club respecte sa décision de relever un nouveau défi.