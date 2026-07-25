L'avenir du gardien marocain Yassine Bounou avec Al-Hilal est entouré d'un grand flou, après que des rapports de presse ont révélé que la direction s'oriente vers une décision susceptible de mettre fin à son parcours avec le club, malgré le niveau remarquable qu'il affiche depuis son arrivée dans l'équipe.

Bounou a rejoint Al-Hilal lors du mercato estival de 2023 en provenance du Séville FC, et il s'est rapidement imposé comme l'un des éléments les plus en vue de l'équipe, contribuant à mener le club vers le sacre de cinq titres nationaux, en plus de ses prestations remarquées dans de nombreuses grandes compétitions, au premier rang desquelles la Coupe du monde des clubs, durant laquelle il a livré des performances largement saluées.

Selon ces rapports, la direction d'Al-Hilal étudie l'option de retirer le nom de Bounou de la liste nationale, en enregistrant à sa place le gardien international saoudien Mohammed Al-Owais, dans le but de libérer une place dans la liste des joueurs étrangers permettant au club d'enregistrer une nouvelle recrue étrangère en vue de la saison prochaine.

Dans ce contexte, le site marocain « Le Site Info Sport » a révélé que les dirigeants d'Al-Hilal attendent le retour de Bounou de ses vacances estivales, afin de tenir une réunion décisive avec le gardien marocain, au cours de laquelle se dessineront les contours de son avenir avec le club, qu'il s'agisse de rester ou de partir durant le mercato actuel.

Ces développements interviennent en parallèle de rapports ayant associé le nom de Bounou à un transfert vers plusieurs clubs en Angleterre, en Espagne et en Turquie, ce qui a poussé la direction d'Al-Hilal à envisager l'option de le vendre, notamment au vu de sa volonté de réorganiser la liste des joueurs étrangers, en s'appuyant sur Mohammed Al-Owais pour garder les cages de l'équipe sur le plan national.

« Le Site Info Sport » a souligné que Bounou n'est pas enthousiaste à l'idée de rester avec Al-Hilal s'il doit endosser le rôle de gardien remplaçant et ne jouer que les matchs de la Ligue des champions d'Asie Elite, étant un joueur doté d'un tempérament compétitif qui n'accepte pas de rester sur le banc pendant de longues périodes.

Les prochains jours devraient connaître des développements décisifs concernant l'avenir du gardien marocain, dans un contexte marqué par la volonté d'Al-Hilal de remodeler son effectif et l'attachement de Bounou à obtenir un rôle de titulaire à la hauteur de ce qu'il a offert au cours de son parcours avec l'équipe.