Bouffée d'oxygène financière pour le Barça grâce à Manchester City

Le FC Barcelone a profité du transfert de Nico González, de Manchester City à Newcastle, dans une opération dont la valeur pourrait atteindre 56 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 4,6 millions d'euros de bonus.

Le journal « Sport » a indiqué que le Barça touchera une somme grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, qui prévoit la redistribution de 5 % des droits de formation du joueur.

Ce dispositif s'applique aux clubs ayant participé à la formation du joueur entre 12 et 23 ans.

Or Nico González, âgé de 24 ans, faisait partie du Barça durant cette période, avant de rejoindre Valence en prêt, puis de partir définitivement à Porto.

Selon le journal portugais O Jogo, le Barça percevra 1,9 million d'euros, contre 560 000 euros pour Porto et 280 000 euros pour Valence.

Depuis son départ du Barça, Nico González a rapporté 25,4 millions d'euros au club catalan, dont 8,5 millions d'euros au titre de son transfert initial à Porto, 15 millions d'euros que le Barça a perçus lors de son transfert à Manchester City, et désormais 1,9 million d'euros supplémentaires provenant des droits du mécanisme de solidarité.

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