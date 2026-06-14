Bouadi réagit à l’intérêt des grands clubs européens

Ayub Bouadi, milieu de terrain de l’équipe nationale marocaine, et du club français de Lille, a attiré l’attention des grands clubs européens après sa performance remarquée lors du match Maroc-Brésil (1-1) comptant pour la première journée de la Coupe du monde 2026. L’intérêt des formations anglaises et européennes pour ce jeune talent de 18 ans s’est renforcé, alors qu’il est pressenti comme la prochaine grande recrue du club nordiste.

Dans des déclarations au journal britannique « The Athletic », le milieu de terrain a exprimé sa satisfaction face à l’intérêt des clubs, tout en précisant que sa concentration était entièrement tournée vers la Coupe du monde. Il a ajouté qu’il donnerait le maximum pour obtenir les meilleurs résultats avec la sélection marocaine avant de songer à son avenir.

Ces derniers mois, son nom a été associé à plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain, Arsenal et le Real Madrid, tandis que le LOSC espère tirer parti de la valeur marchande grandissante de son joyau.

Lors de la rencontre inaugurale face au Brésil, il a livré une performance d’une grande maturité tactique et technique, attirant l’œil des recruteurs et des entraîneurs qui le considèrent comme l’un des talents les plus prometteurs de la planète.