Bouaddi ? Lille lie sa star arabe par un nouveau contrat

Le club français de Lille a annoncé la prolongation du contrat de son joueur algérien Nabil Bentaleb, jusqu'à l'été 2028.

Le site de Lille a indiqué que Bentaleb, âgé de 31 ans et qui a récemment participé à la Coupe du monde 2026, a signé un nouveau contrat avec la formation française.

Nabil Bentaleb est l'un des éléments clés du milieu de terrain lillois, grâce à sa grande qualité technique, sa capacité à délivrer de longues passes et ses qualités de leader, sachant qu'il a disputé 81 matchs sous le maillot de l'équipe.

Le joueur algérien a déclaré, dans des propos accordés au site de son club : « Je suis très heureux de poursuivre mon parcours avec Lille. Il était extrêmement important pour moi de continuer ici, mes objectifs et ceux du club coïncident, et nous avons une volonté commune d'accomplir de belles choses. »

Il a poursuivi : « Rester à Lille est une évidence pour moi, car ce club m'a offert l'opportunité de continuer à jouer au football, et j'en suis très fier. »

Il a insisté : « J'attends avec impatience de retrouver le groupe et de travailler avec le nouveau staff technique. Je ressens un grand enthousiasme à l'idée de revenir sur les terrains. »

Lille se prépare à participer à la Ligue des champions, après avoir terminé le championnat de France à la troisième place.

Nabil Bentaleb évolue aux côtés du Marocain Ayoub Bouaddi, que les informations lient à un transfert à Manchester City, après son excellent niveau lors du Mondial 2026.