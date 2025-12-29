Botswana - RD Congo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un match pour l'honneur d'un côté, et pour la gloire de l'autre. Ce mardi soir (20h00) au Stade Al Barid de Rabat, la République Démocratique du Congo affronte le Botswana avec un objectif limpide : valider sa qualification et, si possible, chiper la première place du groupe D au Sénégal. Forts de quatre points, dont un nul tactique et précieux face aux champions d'Afrique 2022 (1-1) où Cédric Bakambu a retrouvé le chemin des filets, les Léopards de Sébastien Desabre ont le destin en main. "Notre objectif est clair : se qualifier", a martelé le capitaine Chancel Mbemba, conscient que ce match piège contre la lanterne rouge nécessite une concentration maximale.

Le pragmatisme de Desabre face au désespoir des Zèbres

Pour ce rendez-vous, la RDC devrait s'appuyer sur le pragmatisme qui fait sa force depuis le début du tournoi. Solides défensivement autour de la charnière Mbemba-Tuanzebe, les Congolais compteront sur leurs transitions rapides pour punir un Botswana déjà éliminé. Les Zèbres, battus deux fois sans marquer le moindre but, n'ont plus que leur fierté à défendre. Mais attention : une équipe blessée et libérée de tout enjeu comptable est souvent imprévisible. Morena Ramoreboli voudra sauver l'honneur de sa nation en décrochant au moins un point historique face à un cador du continent.

L'ombre du Sénégal plane sur Rabat

Si la qualification semble acquise pour la RDC, la véritable bataille se joue à distance avec le Sénégal, qui affronte le Bénin au même moment. Pour finir en tête et s'offrir un huitième de finale potentiellement plus abordable, les Léopards doivent non seulement gagner, mais aussi soigner leur différence de buts. L'apport offensif de joueurs comme Théo Bongonda ou Meschack Elia sera donc crucial pour déverrouiller une défense botswanaise qui tentera de résister le plus longtemps possible.

Un test de maturité avant les choses sérieuses

Ce match est aussi un test de maturité pour une sélection congolaise qui rêve grand, avec en ligne de mire les barrages du Mondial 2026. Après avoir prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs (nul contre le Sénégal, victoire contre le Bénin), les hommes de Desabre doivent maintenant montrer qu'ils savent assumer leur statut de favori face aux "petits". Une victoire nette et sans bavure validerait définitivement les ambitions d'une équipe qui, doucement mais sûrement, s'affirme comme l'un des outsiders les plus sérieux de cette CAN marocaine.

Sur quelle chaine suivre le match Botswana - RD Congo

La rencontre entre le Botswana et la RD Congo sera à suivre ce mardi 30 décembre 2025 à partir de 20h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Botswana - RD Congo

La rencontre entre la RD Congo et le Botswana aura lieu ce mardi 30 décembre à partir de 20h, heure française, au Stade Al Barid de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus

Infos sur l'équipe du Botswana

Côté botswanais, Mosha Gaolaolwe se rapproche symboliquement de la barre des 100 sélections et devrait une nouvelle fois être aligné en défense centrale aux côtés de Thatayaone Ditlhokwe, un duo reconduit lors des deux premières rencontres du tournoi.

Jusqu’ici, le sélectionneur Didier Ramoreboli a fait preuve d’une grande continuité, avec un seul changement dans son onze de départ en deux matches. Toutefois, à l’approche de cette troisième sortie, une légère rotation n’est pas à exclure dans certains secteurs, afin de gérer les efforts et maintenir de la fraîcheur face à une RD Congo expérimentée.

Infos sur l'équipe de la RD Congo

La RD Congo aborde ce rendez-vous avec confiance, portée par Cédric Bakambu, désormais à 21 buts en sélection. Un nouveau but lui permettrait d’égaler le record historique de Dieumerci Mbokani (22), une motivation supplémentaire pour l’attaquant.

Un point d’attention concerne Arthur Masuaku, touché lors de la précédente rencontre. À l’approche des huitièmes de finale, le staff pourrait choisir de le ménager. En cas de repos, Joris Kayembe est pressenti pour débuter sur le côté gauche.

Hormis ce possible ajustement, la base défensive devrait rester inchangée, avec Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba et Aaron Wan-Bissaka, garants de la solidité congolaise depuis le début du tournoi.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement