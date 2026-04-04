Bosz va dévoiler son choix entre Til et Pepi pour le match décisif du championnat contre le PSV

Samedi, le PSV affrontera le FC Utrecht dans ce qui pourrait être le match décisif pour le titre. L'entraîneur Peter Bosz a désormais dévoilé la composition de l'équipe en tête du classement de l'Eredivisie.

Matej Kovar, qui s'est qualifié pour la Coupe du monde avec l'équipe nationale tchèque, gardera les buts du PSV. Kiliann Sildillia débutera au poste d'arrière droit, tandis que Mauro Júnior remplacera Anass Salah-Eddine, suspendu, au poste d'arrière gauche. Jerdy Schouten et Yarek Gasiorowski forment le cœur de la défense du PSV. Armando Obispo devait initialement débuter à la place de ce dernier, mais il s'est blessé lors de l'échauffement.

Joey Veerman est suffisamment en forme pour débuter au milieu de terrain. Paul Wanner et Ismael Saibari complètent le milieu de terrain d'Eindhoven dans ce match qui pourrait permettre au PSV de remporter le titre national.

Dennis Man (à droite) et Ivan Perisic (à gauche) doivent créer le danger sur les ailes. Bosz préfère Guus Til à Ricardo Pepi, qui a récemment vu son transfert à Fulham échouer, pour le poste d'attaquant.

Composition du PSV : Kovar, Sildillia, Schouten, Yarek, Mauro Júnior ; Veerman, Wanner, Saibari ; Man, Til, Perisic.

Composition du FC Utrecht : Barkas, El Karouani, Van der Hoorn, Didden, Horemans, Vesterlund ; Zechiël, Engwanda ; Cathline, Stepanov, Alarcón.