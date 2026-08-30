Le PSV se déplace sur la pelouse du FC Utrecht dimanche après-midi. Peter Bosz n’accorde pas encore à Lutsharel Geertruida sa première titularisation avec les visiteurs, comme le montre la composition. Retrouvez ci-dessous les onze noms des joueurs d’Eindhoven.

Sergiño Dest débute au poste d’arrière droit à Utrecht, avec une place de titulaire pour Mauro Júnior sur le côté gauche. Armando Obispo est épaulé dans l’axe de la défense par Ryan Flamingo, ce qui signifie que Geertruida débute une nouvelle fois sur le banc.

Guus Til, Kodai Sano et Noah Fernandez composent également le milieu de terrain du champion en titre contre Utrecht. La recrue estivale Sven Mijnans devra donc prendre son mal en patience et espérer une entrée en jeu.

Ruben van Bommel, en grande forme contre le FC Groningen, occupe le flanc gauche en attaque. Ivan Perisic est le passeur depuis la droite, avec Ricardo Pepi comme point d’appui dans le onze de Bosz.

Composition du FC Utrecht : Barkas ; Horemans, Ogidi Nwankwo, Didden ; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagre ; Alarcón, Min, Cathline

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Obispo, Flamingo, Mauro Júnior ; Til, Sano, Fernandez ; Van Bommel, Pepi, Perisic.