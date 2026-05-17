Bosz sous le feu des critiques d'anciens talents du PSV

Les frères Robin et Jason van Duiven se confient à Sportnieuws.nl sur leur passage au PSV. À Eindhoven, les attaquants n’ont jamais eu le sentiment que Peter Bosz leur accorderait une chance équitable : « Je ne me sentais absolument pas en confiance. »

Robin, auteur de quatorze buts en vingt-deux matchs dans la Keuken Kampioen Divisie, a malgré tout rejoint le club belge de Lommel SK lors du mercato d’hiver. « Au PSV, j’ai pu bien progresser. Seulement, je n’ai jamais eu ma chance en équipe première et ça me reste en travers de la gorge », reconnaît l’attaquant de vingt ans à peine.

« Je ne me sentais absolument pas en confiance quant à l’idée que j’aurais ma chance après la trêve hivernale. Quand Lommel s’est manifesté, je me suis dit : je peux jouer au foot avec mon frère et partir en Espagne avec un bon bagage. Sinon, j’aurais peut-être eu des regrets pour le reste de ma vie », explique l’attaquant au franc-parler, qui a fait ses débuts au PSV.

Déjà meilleur buteur de Jong PSV en 2024, Jason avait lui aussi choisi de rallier Lommel. « Je sentais beaucoup de confiance de la part de Ruud van Nistelrooij. S’il était resté, j’aurais sûrement fait mes débuts avec le groupe pro. Il reste étrange que nous n’ayons pas eu notre chance, alors que nous avons inscrit quinze buts chacun chez les jeunes. »

« Que doit-on faire de plus, en tant que jeune attaquant, que de marquer aussi souvent chez les espoirs ? Je trouve scandaleux qu’on ne puisse pas faire ses débuts quand on marque autant de buts », lance-t-il sans détour à l’adresse de Bosz. « Si tu avais montré ça chez le Jong Ajax, tu aurais été titulaire. Un attaquant qui marque aussi facilement, il faut toujours lui donner sa chance en équipe première. »

Selon Jason van Duiven, Bosz gère complètement mal le poste d'attaquant au PSV. « Au PSV, quatre attaquants ont été blessés cette saison, et là, on aligne un numéro 10 en attaque… Je ne comprends vraiment pas. » Le jeune attaquant fait ainsi référence à la titularisation systématique de Guus Til, choix qui s’est d’ailleurs révélé payant pour Bosz et l’équipe d’Eindhoven.

Le jeune attaquant regrette surtout que Bosz n’ait jamais été clair concernant ses chances au sein du champion national : « Je n’ai eu qu’une brève discussion pendant la préparation, uniquement sur mes performances à ce moment-là. Nous n’avons jamais parlé de mes perspectives en équipe première. Le PSV aura toujours une place dans mon cœur, mais la situation me fait mal. »