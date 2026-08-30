Bosz en a assez : « Je viens de t’entendre poser une question... Allez, mec ! Ridicule »

Peter Bosz a pris la défense de son collègue Anthony Correia après la victoire éclatante du PSV contre le FC Utrecht. L’entraîneur des Eindhovenois a entendu son homologue être interrogé sur sa position après la défaite 1-6 et n’a guère compris ce type de questions.

« J’attendais ici un instant et je t’ai entendu poser une question à mon collègue : “Es-tu toujours solidement en selle ?”, quelque chose dans ce genre », a déclaré Bosz sur ESPN au micro du reporter Leo Oldenburger. « Alors je me dis : les gars, allez, quand même ! Nous n’en sommes qu’à quatre matches et ce garçon a de la qualité. »

Correia est sous le feu des critiques à Utrecht après le début de saison décevant des habitants de la ville du Dôme, qui n’ont pris qu’un seul point en quatre matches. Bosz a justement rappelé les performances de l’entraîneur auparavant à Telstar. « Il a fait monter Telstar et s’y est maintenu en Eredivisie. Tu es journaliste, donc tu dois probablement poser ce genre de questions, mais moi, je me dis : mon Dieu. »

Selon Bosz, Utrecht ne doit pas déjà commencer à douter de la voie choisie après quelques mauvais résultats. « Ils ont recruté cet homme en toute connaissance de cause et l’ont aussi laissé aider à composer l’effectif et à déterminer la manière de jouer. Heureusement, je n’entends pas cela du côté d’Utrecht même, mais le fait que des gens réfléchissent à l’idée de ne pas devoir se séparer de lui... »

Plus tard, lors de sa conférence de presse, Bosz a clairement fait savoir qu’il jugeait même certaines questions sur la pression croissante autour de Correia « risibles ». « Nous n’en sommes qu’à quatre matches », a souligné l’entraîneur du PSV, qui sait par expérience à quel point ce genre de discussions peut être pénible.

« Je dis cela parce que je l’ai moi aussi souvent vécu et je sais à quel point c’est désagréable », a poursuivi Bosz sur ESPN. « Tu es là avec un sale sentiment parce que tu as perdu et en plus tu dois encore répondre à ce genre de questions. J’ai toujours détesté ça. Ce n’est pas justifié. Donnez du temps à cet homme. »

Concernant la prestation de sa propre équipe, Bosz s’est naturellement montré bien plus positif. Le PSV a d’abord été mené 1-0 à Galgenwaard sur un but d’Artem Stepanov, avant de renverser le match avant la pause grâce à Ruben van Bommel et Guus Til. « J’ai trouvé que nous avions déjà bien joué en première période. À ce moment-là, les adversaires sont souvent encore plus en forme et peuvent contenir cela un peu plus facilement, mais on sait que les espaces finissent par s’agrandir. »

Ces espaces ont été exploités sans pitié après la pause, et le PSV s’est envolé jusqu’à 1-6 grâce à Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til et Sergiño Dest. « Nous voulons nous créer nos occasions dans le jeu. Pour cela, il faut parfois, comme on dit, étouffer un adversaire à force de jouer. Je pense que nous l’avons fait », a conclu Bosz.