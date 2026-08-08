Bosz en a assez : « Arrête… Je trouve ça tellement bizarre ce que tu dis là »

Peter Bosz a réagi avec irritation aux questions sur ses choix tactiques après le match nul décevant du PSV contre Fortuna Sittard. Menés 0-1, les Eindhovenois sont revenus à 2-1, avant d’encaisser malgré tout le 2-2 à la 92e minute sur une magnifique frappe d’Édouard Michut.

Bosz était loin d’être satisfait de la prestation de son équipe après la rencontre. « Ce n’était pas comme nous aimons le voir », explique l’entraîneur à ESPN au micro de Wouter Bouwman. Selon Bosz, cela était entièrement de la faute du PSV lui-même : « Nous savions à l’avance exactement ce qu’ils allaient faire. Ils allaient tous se placer devant leur surface et il fallait trouver la faille. Nous ne l’avons pas bien fait, car nous avons créé peu d’occasions. »

Bosz juge même le mot « brouillon » trop faible pour décrire le jeu de son équipe. « Je remplacerais le mot brouillon par mauvais », tranche-t-il. Le PSV a eu beaucoup la possession avant la pause, mais est rentré aux vestiaires en étant mené 0-1 à cause d’une passe en retrait bien trop molle de Ryan Flamingo.

Bouwman interroge ensuite longuement Bosz sur l’occupation du terrain modifiée avec laquelle le PSV avait commencé le match. L’entraîneur maintient que ce choix avait bien fonctionné. « Nous y avons opposé quelque chose de peut-être très audacieux, mais qui, selon moi, fonctionnait très bien, parce qu’eux-mêmes n’ont créé aucune occasion. C’est nous qui les leur avons offertes en première période. »

Lorsque le journaliste veut savoir si cette autre manière de jouer avait éventuellement pu semer la confusion chez ses joueurs, Bosz écarte cette idée. « Normalement non, car c’est exactement ce que nous avons expliqué et ce que nous avons travaillé. » Même après coup, il ne changerait pas ses choix : « Je ne vais pas mettre les choses en place différemment parce que nous n’avons pas gagné ce match. Ce serait quand même ridicule. Là, ce serait vraiment parler en fonction du résultat. »

Bouwman fait alors remarquer que non seulement le résultat, mais aussi la physionomie du match et les erreurs commises pouvaient donner matière à s’interroger sur l’occupation du terrain. Bosz réagit alors de plus en plus vivement. « Si toi, tu remets un ballon de la tête comme ça, ou si toi, tu joues un ballon deux fois plein axe comme Ruben... Cela n’a quand même rien à voir avec le système ou quoi que ce soit d’autre ? Tu es bien d’accord avec moi, j’imagine ? »

Bouwman répond que de telles situations peuvent éventuellement avoir un lien avec une autre occupation du terrain. Cette fois, Bosz explose. « Arrête. Ce que tu dis là, je trouve ça tellement bizarre, sincèrement. Je comprends que tu veuilles un débat avec moi, mais cela n’a rien à voir avec un système. Non. »