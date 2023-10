Bosnie Herzégovine – France (1-2) : les Bleuets renversants

En déplacement à Sarajevo pour y défier la Bosnie Herzégovine, l’équipe de France Espoir s’est imposée (1-2).

Leader du groupe H, l’équipe de France s’est déplacée ce vendredi à Sarajevo pour affronter la Bosnie Herzégovine. A l’issue du match, les hommes de Thierry Henry se sont imposés (1-2).

La France surprise d’entrée

L’équipe de France démarre bien. Bon début de match de Wahi. Sa frappe est contrée. Sildillia assure la récupération (4e).Cherki est gêné sur sa frappe et manque une occasion d'ouvrir le score (8e).Muharemovic, jeune prometteur de la Juventus, réussit à percer la défense française. Sa reprise du coup franc excentré à gauche du capitaine bosnien Basic trouve le montant (10e).

Grâce au travail d'Elye Wahi, Barcola, à la peine en ce début de match, entre dans la surface et frappe à gauche, en force dans le petit filet (19e). Après une première perte de balle de Magassa, Lepenant revient efficacement avant que David Cavic s'isole à nouveau à droite (23e). Sur un contre de Basic après un ballon perdu par Rayan Cherki, Bistric résiste à Yoro et marque du droit malgré un arrêt de Guillaume Restes sur sa première frappe du gauche. La Bosnie mène 1 à 0 à Sarajevo (28e).

Les Bleuets égalisent

La réponse française ne s'est pas fait attendre. Cherki coupe du pied droit et trouve le chemin du but de Sahinovic (1-1,32e). Magassa protège le ballon et neutralise Karic permettant aux Bleuets de se relancer vers la surface adverse. Le centre de Quentin Merlin échappe à Wahi (43e).

Tandis que Lepenant remporte tous ses duels, les Français, muselés par la défense, ne parviennent pas à construire dans l'axe. Le jeu français tente de s'organiser sur les ailes (58e).

Lepenant gagne un nouveau ballon et le remet dans les pieds de Wahi qui sert Cherki(63e).

Encore une belle action du Lensois, cette fois-ci sur une combinaison avec Kalimuendo sur le côté gauche. Le corner tiré par Sildillia trouvé Wahi au second poteau, qui a du mal à contrôler ce ballon envoyé très fort et s'enferme sur côté droit de la surface (70e).

Sur son côté droit, Sildillia envoie un très bon centre qui passe devant tout le monde et manque d'être repris par Kalimuendo qui plonge au second poteau (73e).Contre-attaque française éclair avec le long ballon aérien d'Akliouche pour Wahi.

Le numéro 7 des Bleuets enchaîne contrôle de la poitrine et petits dribbles de la tête, avant d'envoyer une reprise de volée qui passe au-dessus (75e).S'enfonçant seul dans l'axe, Désiré Doué vient prendre sa chance à l'entrée de la surface avec une frappe à ras de terre qui manque le cadre de peu (81e).

Kalimuendo héroïque

Sur une très belle passe en profondeur, Akliouche retrouve Tel qui envoie un centre très puissant sur son côté droit. Très inspiré, Kalimuendo n’a plus qu’à pousser de la poitrine au second poteau (1-2,90e).

La France s’impose et prend la tête du groupe H des qualifications pour l’Euro Espoir.