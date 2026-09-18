Al-Ahli d'Arabie saoudite aborde le duel très attendu face aux Sundowns dans un état de concentration, après que Marino Pušić, l'entraîneur du club, et Merih Demiral, son défenseur turc, ont confirmé qu'Al-Ahli mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend, mais qu'il dispose en même temps de suffisamment d'expérience et de préparation pour disputer l'un de ses matchs les plus marquants.

Al-Ahli, champion d'Asie, se heurtera aux Sundowns, champions d'Afrique, demain samedi, dans un affrontement qui réunit deux équipes connaissant chacune la valeur des grands matchs. Cela impose aux joueurs d'Al-Ahli d'aborder la rencontre avec une concentration différente, surtout que le match se dispute sur le terrain de la formation sud-africaine et devant ses supporters.

Pušić relève le niveau du défi

Marino Pušić n'a pas ignoré la force de l'adversaire ; il a même commencé son propos en insistant sur la difficulté du duel, tout en veillant dans le même temps à adresser un message de confiance à ses joueurs, soulignant qu'Al-Ahli entre dans le match prêt à affronter le champion du continent africain.

L'entraîneur d'Al-Ahli a déclaré dans des propos aux médias : « Nous affrontons un adversaire très fort, et tout le monde le sait. Nous leur portons tout notre respect, car ils sont les champions d'Afrique et nous sommes les champions d'Asie. C'est pourquoi nous sommes, nous aussi, prêts pour ce match. »

Les propos de Pušić reflètent un certain équilibre dans l'approche du duel : Al-Ahli sait que les Sundowns possèdent des éléments solides et une grande expérience, mais il ne veut pas que le respect de l'adversaire se transforme en repli ou en peur, d'autant que la formation saoudienne aborde le match en tant que championne d'Asie et souhaite prouver sa capacité à rivaliser face aux champions des continents.

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L'entraîneur estime par ailleurs que la nature du match offre à Al-Ahli une occasion exceptionnelle de créer un moment différent, surtout avec la présence des supporters de l'équipe derrière elle malgré une rencontre disputée dans un autre pays, ce qu'il a considéré comme un facteur positif avant le coup d'envoi.

Pušić a déclaré : « C'est toujours formidable de savoir que vos supporters viendront dans un stade qui ne leur est pas familier, dans un autre pays, pour vous soutenir. C'est une chose magnifique. Et comme je l'ai dit, les finales sont toujours particulières ; elles ont leur atmosphère et leur dynamique propres, et elles représentent assurément pour nous une grande occasion de réaliser quelque chose de spécial. »

Demiral s'appuie sur l'expérience des grands rendez-vous

De son côté, Merih Demiral a abordé le duel sous un angle différent, affirmant que l'expérience des joueurs d'Al-Ahli dans les grands matchs peut aider l'équipe à surmonter les conditions difficiles qui l'attendent face aux Sundowns.

Le défenseur turc a déclaré : « Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous avons de nombreux joueurs d'expérience. Au cours des dernières années, nous avons disputé beaucoup de finales face à des équipes très fortes, et nous sommes donc conscients que le match de demain sera difficile, mais nous y sommes préparés. »

Demiral ne considère pas que jouer devant les supporters des Sundowns constituera un facteur exceptionnel pour Al-Ahli, d'autant que les joueurs de l'équipe ont l'habitude de disputer des matchs sous une forte pression du public, ce qui leur confère une expérience pour gérer le vacarme attendu dans les tribunes.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que cela nous affectera, car nous avons l'habitude de jouer devant nos supporters qui font beaucoup de bruit et exercent une forte pression dans les tribunes. Nous sommes donc habitués à ce genre d'atmosphère. »

Les déclarations de Pušić et de Demiral révèlent la volonté d'Al-Ahli d'aborder le match sous plusieurs angles : l'entraîneur met l'accent sur le respect de la force des Sundowns tout en maintenant la confiance en son équipe, tandis que le défenseur turc mise sur l'expérience acquise par les joueurs lors des grands rendez-vous et sur leur capacité à gérer la pression.