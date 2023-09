Borussia Mönchengladbach-Bayern Munich (1-2) : Le Bayern s’impose dans la douleur

Le Bayern Munich s’est imposé face au Borussia Mönchengladbach samedi à l’occasion de la 3éme journée de Bundesliga.

Les hommes de Thomas Tuchel visaient ce samedi lors de leur déplacement chez le 13éme de Bundesliga, un trois sur trois. Pour réaliser cet objectif, l’entraîneur allemand a aligné un carré offensif. Sur les côtés, Le Roy Sané et Kingsley Coman sont positionnés pour apporter de la percussion au jeu bavarois. Thomas Müller se retrouve en soutien du goléador anglais, Harry Kane.

Pour contrarier les plans de son homologue, Gerard Seoane a mis en place une équipe en 4-5-1.

Le Bayern piégé d'entrée

Les choses ont mal démarré pour les bavarois. Très conquérants, le Borussia Monchengladbach a posé énormément de problèmes au champion d’Allemagne. Outre la grosse solidarité défensive remarquée en début de match, les locaux se sont montrés très entreprenants sur le plan offensif. C’est tout logiquement qu’il ouvre le score dans cette rencontre par l’entremise d’Itakura (1-0, 30éme) dans une Borussia Park en liesse.

La machine s’est mise en branle

L’ouverture du score va créer un effet de choc chez les bavarois. Ces derniers vont reprendre la seconde période avec beaucoup plus d’allant sur le plan offensif. Jeu dans les petits espaces, combinaison dans les intervalles, le bastion offensif du Bayern va se mettre en branle. Et sur une action bien construite, Le Roy Sané égalise (1-1,58éme). L’international allemand qui inscrit au passage son 3éme but de la saison permet à son équipe de revenir dans la partie. La suite de la partie sera une attaque défense. Avec les entrées de Choupo-Moting et de Mathys Tel, le bloc bavarois va être encore plus haut. Rincés par la pression continuelle, le Borussia Monchengladbach va craquer en fin de match. Sorti du banc, Mathis Tell inscrit le but de la victoire pour le Bayern Munich. Les champions d’Allemagne s’imposent donc aux forceps (1-2) et consolident leur place de leader au classement.