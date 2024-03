Borussia Dortmund - PSV : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dortmund affronte le PSV mercredi en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions connaissent leur épilogue cette semaine. Après les rencontres du mardi, place aux dernières affiches de la manche retour de ce tour. L’une d’elles oppose le Borussia Dortmund au PSV Eindhoven. Un match entre deux équipes en forme qui promet d’être électrique.

Dortmund – PSV, un choc alléchant

Après trois matchs sans victoires (2 nuls, 1 défaite) toutes compétitions confondues, le Borussia Dortmund a retrouvé le sourire en remportant ses deux dernières rencontres en championnat. Une inconstance qui illustre bien la saison du BVB (4e, 47pts) qui a déj) dit adieu au titre en Bundesliga. Pourtant, le club de la Ruhr fait une bonne campagne en Ligue des Champions n’ayant surtout perdu aucun match jusque-là. Opposé au PSV Eindhoven au stade des 8es de finale de la C1, le BVB a été accroché à l’aller par les Néerlandais (1-1). Cette fois-ci, Dortmund aura l’avantage d’évoluer devant son public, l’un des plus chauds de l’Europe. Un public qui devrait pousser les Borussen à aller chercher cette qualification pour les quarts de finale. Mais le match n’est pas gagné d’avance.

Le PSV alterne le bon et le moins bon depuis quelques journées. Si le club néerlandais n’a perdu aucun de ses cinq derniers matchs toutes compétions confondues, il n’en a remporté que trois (deux nuls). Mais comme en Eredivisie où il fait la loi, le PSV Eindhoven (1er, 69pts) fait bonne impression en Ligue des Champions également. A l’instar du Borussia Dortmund, les Hollandais n’ont perdu aucun match en C1 cette saison non plus. Un bilan sur lequel le PSV pourrait s’appuyer pour créer la surprise face aux Allemands mercredi même si la tâche s’annonce très compliquée.

Horaire et lieu de match

Dortmund – PSV

8es de finale retour de la Ligue des Champions

Lieu : Signal Iduna Park

A 21h française

Les compos probables du match Dortmund - PSV

Dortmund : Kobel - Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen - Sabitzer, Can, Sancho, Brandt, Malen - Fulkrug

PSV : Benitez - Teze, Obispo, Boscagli, Dest - Schouten, Til ou Bakayoko, Mauro Junior - Lozano, De Jong, Tilman

Sur quelle chaîne suivre le match Dortmund - PSV ?

La rencontre le Borussia Dortmund et le PSV Eindhoven sera à suivre ce mercredi 13 mars 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.