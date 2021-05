Borussia Dortmund : "Haaland jouera pour nous la saison prochaine"

Le directeur sportif Michael Zorc a de nouveau déclaré que Erling Haaland n'était pas à vendre, Dortmund s'étant qualifié pour la prochaine C1.

Ce n'est un secret pour personne, le Borussia Dortmund tient une véritable pépite en la personne d'Erling Haaland. Impressionnant depuis son arrivée en Allemagne, l'attaquant suscite les convoitises, et nombreux sont les clubs qui rêvent de pouvoir l'attirer cet été. Mais Dortmund a réitéré sa position à son sujet : il ne quittera pas le club cet été.

Ces dernières semaines, les spéculations se sont multipliées sur ce que l'avenir pourrait réserver à l'attaquant international norvégien. Cependant, à la suite de la qualification pour la Ligue des champions de Dortmund, le directeur sportif Michael Zorc a de nouveau déclaré que Erling Haaland n'était pas à vendre. Trop important pour le club.

"Il jouera pour nous la saison prochaine"

S'adressant à Sky, Michael Zorc a simplement déclaré : "Il jouera pour nous la saison prochaine". Erling Haaland est sans doute le joueur le plus recherché au monde actuellement, aux côtés du Français Kylian Mbappé. En effet, l'agent Mino Raiola a précédemment déclaré qu'il y avait 10 grands clubs à travers l'Europe intéressés par ses services.

L'international norvégien de 20 ans sort en effet d'une saison remarquable. En 40 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 39 buts et a délivré 12 passes décisives. Chelsea, le Real Madrid et Barcelone ne sont que quelques-uns des clubs qui surveillent sa situation. Manchester City et le Bayern Munich se sont quant à eux exclus de la course immédiate à l'attaquant, craignant qu'il ne coûte tout simplement trop d'argent à l'heure actuelle, alors que les finances sont fortement impactées par la crise sanitaire.

Il est probable que le Borussia Dortmund accepte une offre astronomique pour finaliser un accord cet été, mais dans un an, Haaland a une clause de libération d'une valeur inconnue qui entrera en vigueur et le rendra potentiellement plus abordable. Autant dire que la guerre pour parvenir à sa signature reprendra de plus belle...