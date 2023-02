Borussia Dortmund – Chelsea : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Dortmund-Chelsea.

Un affrontement inédit

Si le Borussia Dortmund et Chelsea sont des habitués et des anciens vainqueurs de la Ligue des champions (en 1997 pour les Allemands, en 2012 et 2021 pour les Anglais), c'est la toute première fois qu'ils vont s'affronter lors d'une compétition européenne.

Le BVB arrive en grande forme puisqu'il a remporté tous ses matches en 2023 (6 victoires en Bundesliga). Cela correspond au retour sur les terrains de Sébastien Haller, qui avait brillé la saison dernière en Ligue des champions avec l'Ajax.

Chelsea est quant à lui dans une mauvaise passe avec une seule victoire lors de ses huit derniers matches, toutes compétitions confondues. Graham Potter doit gérer un effectif pléthorique et les états d'âme des joueurs peu ou pas utilisés. Distancés en Premier League et déjà éliminés en FA Cup et League Cup, les Blues n'ont plus que la Ligue des champions pour sauver leur saison.

Date, horaire et lieu de Borussia Dortmund-Chelsea

Date : mercredi 15 février 2023

Ville : Dortmund (Allemagne)

Stade : Signal Iduna Park (Westfalenstadion)

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Huitième de finale aller de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Jesús Gil Manzano (Espagne).

Sur quelle chaîne voir le match Borussia Dortmund-Chelsea ?

En France, la rencontre entre le Borussia Dortmund et Chelsea sera diffusée sur Canal+, RMC Sport UHD et RMC Sport 1.

Le streaming pour voir le match Borussia Dortmund-Chelsea

En France, il sera de possible de voir le match Borussia Dortmund-Chelsea en streaming sur les applications MyCanal et RMC SPORT.

Les compositions probables de Borussia Dortmund-Chelsea

Pour cette rencontre, le Borussia Dortmund sera privé de plus joueurs : Youssoufa Moukoko, Marius Wolf, Abdoulaye Kamara, Mateu Moray.

Thorgan Hazard et Abdoulaye Kamara ne sont pas éligibles pour cette compétition.

Dans les rangs de Chelsea, N'Golo Kanté, Christian Pulisic, Armando Broja et Edouard Mendy sont blessés tandis que Wesley Fofana, Mateo Kovacic, Denis Zakaria, Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly sont incertains.

Pierre-Emerick Aubameyang, Benoît Badiashile, Noni Madueke, David Datro Fofana et Andrey Santos ne sont pas éligibles pour cette compétition.

L'équipe probable du Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Süle ou Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Salih Özcan, Bellingham - Adeyemi, Reus, Brandt - Haller.

Joueurs sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune : Ryerson.

L'équipe probable de Chelsea : Kepa Arrizabalaga - James, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella - E. Fernandez, Kovacic - João Félix, Mount, Moudryk - Havertz.

Joueurs sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune : Gallagher, Koulibaly, Mount, Moudryk.

Les statistiques à connaître avant Borussia Dortmund-Chelsea

● Le Borussia Dortmund et Chelsea vont se croiser pour la première fois de leur histoire sur la scène européenne.

● Le Borussia Dortmund n'a remporté aucun de ses 10 derniers matches face à une équipe anglaise en compétition européenne (2 nuls, 8 défaites), son dernier succès remontant à mars 2016 (2-1 à Tottenham en Ligue Europa). Les 2 buts de cette victoire avaient été marqués par l'actuel attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubaymeyang.

● Le Borussia Dortmund n'a perdu que 4 de ses 21 dernières réceptions en Ligue des champions (10 victoires, 7 nuls), mais 3 de ces 4 revers ont été subis contre une équipe anglaise : 2 contre Tottenham (1-2 en 2017-2018 et 0-1 en 2018-2019) et 1 contre Manchester City (1-2 en 2020-2021).

● Chelsea n'a remporté que 3 de ses 11 derniers déplacements sur le terrain de clubs allemands (3 nuls, 5 défaites), 2 de ces succès ayant eu lieu face à Schalke 04 en 2013-2014 et 2014-2015. Son dernier déplacement outre-Rhin remonte à août 2020 sous Frank Lampard, lors d'un revers face au Bayern Munich (1-4).

● Le Borussia Dortmund est l'adversaire contre lequel Kai Havertz a joué le plus de matches toutes compétitions confondues sans jamais marquer (7). L'attaquant de Chelsea a connu la défaite lors de chacun de ses 4 déplacements à Dortmund (tous avec le Bayer Leverkusen).

● Sébastien Haller (Borussia Dortmund) a marqué 11 buts en 8 matches de Ligue des champions, un record pour un joueur après ses 8 premières apparitions dans la compétition. L'attaquant marque en moyenne toutes les 61 minutes dans la compétition, le meilleur ratio dans l'histoire de la C1 parmi tous les joueurs ayant disputé au moins 250 minutes.

● Mykhaïlo Moudryk (Chelsea) a été directement impliqué dans 5 buts en 6 matches de Ligue des champions cette saison avec son ancien club du Chakhtar Donetsk (3 buts, 2 passes décisives). L'Ukrainien a marqué plus de buts (3) et été plus souvent décisif (5 fois) que n'importe quel autre joueur de Chelsea dans cette édition.

● Youssoufa Mokoko – qui aura 18 ans et 87 jours le jour du match – pourrait devenir le plus jeune joueur allemand à marquer pour le Borussia Dortmund en C1. Le record de précocité est pour le moment détenu par Felix Passlack, buteur à 18 ans et 177 jours contre le Legia Varsovie en 2016.

● Graham Potter pourrait devenir seulement le 2e entraîneur anglais à s'imposer chez une équipe allemande en Ligue des champions, après Sir Bobby Robson qui l'a fait à 2 reprises, la dernière fois avec Newcastle contre le Bayer Leverkusen en février 2003 pour le jour de ses 70 ans.

● Graham Potter est invaincu avec Chelsea en Ligue des champions (4 victoires, 1 nul) et reste même sur 4 succès. Si son équipe s'impose, il deviendrait le tout premier coach anglais à enchaîner 5 victoires d'affilée dans la compétition.