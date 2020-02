Bordeaux - Sousa : "On peut rivaliser avec n'importe quel adversaire"

L'entraîneur girondin estime que son équipe aurait pu l'emporter ce dimanche contre Marseille au vu de ses quelques occasions de but (0-0).

et l'OM se sont quittés dos à dos ce dimanche soir en Gironde (0-0), aucune des deux équipes n'ayant réussi à trouver la faille.

"Il y a des regrets sur le résultat, le gardien adverse (Steve Mandanda) est resté très concentré et ne nous a pas laissés décrocher la victoire que nous méritions", a réagi Paulo Sousa après ce match nul de son équipe.

"Notre équipe a tout bien fait en première période, on est restés mentalement concentrés, on a bien construit. En deuxième période, l'équipe a commencé à fatiguer et l'intensité n'a pas été la même mais on a quand même eu des occasions importantes. Je suis très content, maintenant il faut être plus réguliers"

Des Bordelais qui auraient même pu mener avant la pause, mais le but de Pablo a été refusé par la vidéo pour avoir involontairement touché le ballon de la main. "C'est la décision de l'arbitre et du VAR", a poursuivi l'entraîneur portugais.

"On travaille beaucoup sur le mental, l'attitude, pour construire une culture qui donne la possibilité à l'équipe de bien rester concentrée sur ses tâches et de bien connaître ses capacités. Quand on reste concentrés, avec une bonne intensité mentale, on peut rivaliser avec n'importe quel adversaire."