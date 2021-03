Bordeaux-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG se déplace à Bordeaux mercredi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming, compo probable... Retrouvez l'avant-match !

Le PSG a repris sa marche en avant samedi en s'imposant chez la lanterne rouge dijonnaise (4-0). Maintenant, l'escouade de Mauricio Pochettino vise le sans-faute jusqu'à la fin du championnat, à savoir 11 victoires en autant de matches. Un pari osé qui rappelle que Paris ne doit plus perdre de points en route dans la course au titre.

Après 27 sorties, Lille est toujours leader mais n'a plus que deux points d'avance sur le PSG. Lyon a reculé au troisième rang avec un point de retard sur le club de la capitale, qui voit Monaco rester dans son sillage à la quatrième place, seulement deux unités derrière.

Pochettino : "Préparer l'équipe comme si nous ne jouions que des finales"

Cette rude concurrence ne laisse pas beaucoup de marges de manoeuvre au PSG qui aura un tournant à négocier fin mars/début avril avec l'enchaînement contre Lyon et Lille. Avant cela, il y aura deux matches de Ligue 1 à ne pas rater, à Bordeaux d'abord, puis face à Nantes une semaine plus tard. Sans compter la Coupe de France et le retour face au Barça en Ligue des champions.

Sur le terrain de Bordeaux (11e) ce mercredi, le PSG, bien que privé de Kylian Mbappé (suspendu) et de Neymar toujours blessé, sera largement favori. Les Girondins restent sur sept matches sans victoires toutes compétitions confondues (6 nuls, 1 défaite). Mais toutes les séries ont une fin. Alors méfiance...

Match Bordeaux-PSG Date Mercredi 3 mars 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match Bordeaux-PSG est diffusé par la chaîne Canal+.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal

Le groupe du PSG et la compo probable

Position Les joueurs convoqués Gardiens Non communiqué Défenseurs Non communiqué Milieux Non communiqué Attaquants Non communiqué

La compo probable : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (ou Diallo) - Herrera, Paredes, Rafinha - Draxler, Icardi, Kean

Les principaux absents

Mbappé (suspendu), Di Maria (reprise), Neymar (adducteur), Verratti (pied), Florenzi (adducteur), Bernat (genou)