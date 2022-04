Bordeaux et Metz se sabordent, Rennes cartonne, Nice sur le fil

Dimanche chargée en Ligue 1 avec pas moins de cinq rencontres comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Et comme souvent cette saison, les matches ont été riches en buts mais aussi en cartons rouges.

Match joué à 13h00

Rennes – Lorient : 5-0

Après deux défaites de suite, contre Monaco et Strasbourg, Rennes a retrouvé des couleurs et ce, de fort belle manière. Ce derby breton a en effet été à sens unique avec une victoire 5-0 des Rennais. Les buteurs du jour sont Bourigeaud (17e), Terrier (19e), Traoré (47e), Tait (79e), Laborde (90+3e).

Rennes était tellement supérieur aux Lorientais ce dimanche que l'expulsion d'Aguerd (58e) n'a même pas permis aux Merlus de se relancer dans le match…

Matches joués à 15h00

Nice – Troyes : 1-0

Au bout du temps additionnel ! En marquant à la 90+4e minute, Kephren Thuram a évité aux Aiglons de perdre de précieux points à domicile face à une équipe mal classée.

Nantes – Bordeaux : 5-3

Ce 92e derby de l'Atlantique a été complètement fou. Sous une pluie battante, on a assisté à un déluge de buts et de nombreux rebondissements. A la 67e minute de jeu, Bordeaux menait ainsi 3-2 grâce à des buts de Niang (6e), Dilrosun (18e) et Kwateng (67e). Kouliblay (47e) et Mangas, contre son camp (51e), étant buteurs pour les Canaris.

Mais Bordeaux s'est totalement écroulé dans les vingt dernières minutes, encaissant trois buts par Koulibaly (72e), Simon (76e) et Bukari (89e) tandis que Jimmy Briand loupait un penalty pour revenir à 4-4 (87e).

Metz – Brest : 0-1

Très belle semaine pour les Brestois qui après avoir battu Lyon (2-1) sont allées s'imposer à Metz grâce à un but de Belaïli à la 27e minute.

Et comme rien ne va chez les Grenats, ils ont terminé la rencontre à neuf après les expulsions de Jemerson (78e) et Oukidja (80e).

Clermont – Angers : 2-2

Angers menait 2-0 et tenait le bon bout dans cette rencontre grâce à des réalisations de Cho (36e) et Traoré (44e).

Mais la fin de match a été fatale aux Angevins : Bayo a réduit l'écart (71e), Cho a été expulsé (74e) et Da Cunha en a profité pour égaliser (82e).

Rennes sur le podium, Bordeaux et Metz distancés

Au classement après les matches du jour, et attendant les derniers matches (Lille-Strasbourg à 17h05 et Reims-OM, à 20h45), Rennes occupe la 3e place avec 59 points devant Monaco (59 points) et Nice (57 points).

Nantes est 9e avec 50 points tandis que Brest est 11e avec 45 points.

En bas de classement, on trouve Angers (14e avec 35 points) devant Lorient (34 points), Troyes (33 points), Clermont (premier non-relégable, 33 points), Saint-Etienne (barragiste, 31 points), Bordeaux (27 points) et Metz (24 points).

Pour les Girondins et les Messins, la Ligue 2 se rapproche à grands pas.