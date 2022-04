Bordeaux-Metz (3-1) : Girondins rassurés, Grenats bons derniers

Bordeaux-Metz. 20e contre 19e. 23 points partout et malheur au vaincu ! Malheur aux Grenats, donc. Malgré un but d’avance à la pause, les hommes de Frédéric Antonetti ont été rattrapés puis dépassés par les Girondins (1-3) en seconde période ce dimanche, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Ceux de David Guion peuvent souffler : ils ne sont plus derniers.

Metz menait à la pause, mais…

On ne se dirigeait pourtant pas vers ce scénario à la pause. Guilavogui a certes eu la balle de l’ouverture du score dès la 5e minute, mais il est tombé sur un très bon Caillard ! En face, Lamkel Ze ne s’est pas fait prier pour faire trembler les filets de la tête un quart d’heure plus tard (21e), sur un caviar de De Préville.

#FCGBFCM [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ]



⏱ 21' - ON N'A PAS LE GIF, MAIS IL Y A BUT DE DIDIER #LAMKELZE !!!!!!!! 😍👊🇱🇻



0️⃣ - 1️⃣ — Fc Metz ☨ (@FCMetz) April 10, 2022

Mais les Girondins, poussés par leur public, n’ont pas abdiqué. Malheureusement pour eux, Caillard a encore sorti une belle parade avant la pause sur une tête d'Ahmedhodzic ! Un cruel manque de réalisme pour les Bordelais. Ou de chance, c’est selon. Heureusement pour eux, cette fois-ci, la roue a fini par tourner après le retour des vestiaires.

La roue de la chance tourne après la pause

La roue de la chance, bien sûr. Car sur une offensive plutôt anodine, les Bordelais ont bénéficié de deux contres favorables pour égaliser par l’intermédiaire de Mangas, dont la frappe ne semblait pourtant pas cadrée (52e) ! De quoi relancer totalement le match, et enflammer les tribunes du Matmut Atlantique !

De quoi réveiller Niang, aussi, et l’ancien attaquant du Milan a fini par sauver son équipe en s’arrachant pour marquer sur un centre de Mensah (68e) ! Un nouveau coup dur pour les Grenats, qui n’ont pas réussi à relever la tête par la suite.

Bordeaux est à un point de Saint-Etienne

Pire, Hwang a fini par mettre fin au suspense de la tête… sur une mauvaise sortie aérienne de Caillard, tout un symbole. «L’équipe qui gagnera enterrera l’autre», avait prévenu De Préville avant ce choc face à son ancien club. Bordeaux vient-il d’enterrer Metz ? Les Girondins, 19es, possèdent désormais trois points d’avance sur leurs adversaires du jour, et un de retard sur Saint-Etienne, barragiste.