Bordeaux, Longuépée : "Nous sommes en danger"

Le président des Girondins de Bordeaux a fait appel "à la responsabilité des joueurs" après une nouvelle défaite face à l'AS Saint-Etienne.

Rien ne va plus pour les Girondins de Bordeaux. Balayé sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, Bordeaux a enchaîné une dixième défaite sur les douze derniers matches de Ligue 1. Dans une mauvaise passe, le club au scapulaire, quinzième au classement, va devoir vite réagir sous peine de se voir en grand danger jusqu'à la fin de saison. Dans un entretien accordé à Sud Ouest, Frédéric Longuépée a pris la parole après le nouveau revers des Girondins et espère voir une réaction lors des prochains matches.

"Il y a de l'agacement et une grande frustration. Le penalty non sifflé sur Rémi Oudin peut changer la donne. Après, je ne me réfugie pas derrière cela. Nos adversaires ont montré beaucoup d'envie, les remplaçants rentrent et s'arrachent jusqu'à la fin. Nous avons montré de l'envie mais quand on se fait remonter, on se désunit. Et ce n'est malheureusement pas la première fois. Il y a des règles dans le sport de haut niveau : la régularité dans l'effort, l'envie et la solidarité, et ne jamais abandonner", a expliqué Frédéric Longuépée.

"Il faut essayer de garder la tête froide mais oui, nous sommes en danger : si on continue comme ça, notre sort dépendra des autres. Malheureusement, nous n'avons pas une équipe habituée à jouer le maintien contrairement à d'autres. Si j'ai un message, c'est l'appel à la responsabilité individuelle et collective. L'heure n'est pas à trouver un paratonnerre comme on le fait souvent dans ce genre de situation", a ajouté le président des Girondins.

Pas de départ de Gasset au programme

Frédéric Longuépée veut voir de la solidarité chez les Girondins dans les semaines à venir : "Je ne cherche pas d'excuse, j'appelle à la fierté individuelle des joueurs. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui nous sortiront de cette situation. Un départ de Jean-Louis Gasset ? Encore une fois, je ne suis pas dans la recherche d'électrochoc de cette nature. On échange. Nous avons évoqué des solutions à bâtons rompus cette semaine. On va rentrer, se poser et discuter".

"Il faut réfléchir à tout. La première chose est que les joueurs réussissent à se mobiliser. La situation appelle à l'unité. La place d'un président n'est pas forcément dans les vestiaires. Je vois les joueurs dans la semaine individuellement. Les soirs des matches, c'est Alain Roche (ndlr directeur sportif) qui est présent et qui intervient auprès des joueurs. Un groupe professionnel engagé doit faire abstraction du contexte et de répondre aux attentes de son club", a ajouté le président de Bordeaux.

Après la rencontre, Alain Roche avait déjà tiré la sonnette d'alarme : "Les joueurs sont extrêmement abattus. On en appelle maintenant à la fierté, à l’état d’esprit, au courage. Il faut se dire que le club est en danger. Les défaites s’enchainent, il y a peu de réactions. On a l’impression que l’on a une équipe très concentrée au départ, très déterminée mais on a aussi l’impression d’abandon par moments. Quand vous prenez 4-1, vous n’avez pas le droit. On doit s’accrocher”.