ASSE - Claude Puel : "Il n'y a pas de quoi s'enflammer"

En s'imposant largement contre Bordeaux (4-1), l'ASSE s'est rapprochée du maintien, dimanche. Mais l'entraîneur des Verts préfère rester méfiant.

Largement victorieuse face aux Girondins de Bordeaux (4-1) dimanche après-midi, l'AS Saint-Etienne peut se féliciter de l'opération comptable réalisée lors de cette 32ème journée de Ligue 1. Avec un second succès de rang, le club de Forez s'est encore éloigné de la zone rouge, et compte désormais 9 points d'avance sur Nîmes, barragiste.



À six journées du terme de cet exercice 2020-21, cette avance semble désormais confortable, d'autant que la différence de buts tourne largement en la faveur des Stéphanois. Néanmoins, tant que la survie en Ligue n'est pas mathématiquement acquise, il ne faudra pas compter sur Claude Puel pour crier victoire.

"On ne doit pas se relâcher d'autant qu'un calendrier difficile nous attend"

"Je vais rester terre à terre et pragmatique. Dès le week-end prochain, on se rendra à Paris pour livrer un match particulier, un match de prestige. On l'abordera plus sereinement. Ceci étant, en football, tout va très vite. Deux revers après notre succès à Nîmes nous auraient mis en difficulté et nos concurrents directs auraient pu revenir sur nous. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Il nous faut continuer à travailler et demeurer focus sur l'objectif du maintien" , a ainsi confié l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse, méfiant.

"On ne saura que plus tard si ces trois points auront été suffisants dans notre course au maintien. On ne doit pas se relâcher d'autant qu'un calendrier difficile nous attend. En battant Bordeaux, on a bonifié notre succès à Nîmes et ainsi pu enchaîner. Cela ne nous était que rarement arrivé. Après nos victoires à Nice, Rennes ou Angers, on n'avait pas réussi à confirmer à domicile", s'est toutefois félicité le technicien français, satisfait par la prestation de son attaquant Wahbi Khazri, auteur d'un triplé face aux Girondins.

"Wahbi s'est rendu indispensable lors des deux derniers matchs. Pour lui et le groupe, c'est important de gagner, d'affirmer une constance dans les prestations. Cela récompense et valide son travail à l'entraînement", a souligné Claude Puel. Le message est passé, à l'international tunisien de confirmer dans les prochaines semaines.