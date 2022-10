Booba ennemi juré de Benzema, il explique pourquoi

Le « Duc de Boulogne » a pourtant été l’un des plus fervents supporters de Karim Benzema, ce n'est plus le cas

C'était l'un des plus irréductibles défenseurs de Karim Benzema. On se souvient comment Booba tombait sur le râble de Didier Deschamps pour ne pas sélectionner le natif de Bron suite à son implication dans l’affaire de la sextape.

Le célèbre chanteur n’avait d'ailleurs pas hésité à faire un montage photo où l’on voyait Benzema passer entre trois joueurs de l’Atletico, leurs visages ayant été remplacés par ceux du sélectionneur tricolore mais également d’Olivier Giroud et Manuel Valls, via photomontage. KB9 avait d’ailleurs liké cette œuvre.

Mais pourquoi le rappeur et le buteur sont désormais en froid ? Booba s'en explique sans détours. « Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ne fréquente plus Karim Benzema, voilà pourquoi : Grosse ce-for Bassem, c’est un bon pélo On ne tolère pas ça chez nous », a-t-il confié.

On se souvient que cette phrase a été prononcée par le Ballon d'Or 2022 dans un live Instagram avec Mohammed Henni au sujet du passage à tabac de Bassem Braïki par Sadek.

« Je ne cautionne pas ce qui est arrivé en bas de chez lui. C’est un mec du 6-9 et je le soutiens pour ce qui lui est arrivé. Parce que c’est pas frais du tout ». Un soutien de Benzema pour Bassem, qui ne passe plus, en raison des propos racistes de ce dernier.

« Maintenant, stop, arrêtez de dire que je soutiens, qu’il a eu des propos racistes, je regarde pas les vidéos, je ne sais pas ce qu’il se passe. Mais sur ce qui lui est arrivé, j’ai dit 'gros big-up à Bassem’», avait-il ensuite soutenu. Trop tard pour Booba. « Sachez que de notre côté ce genre d’individus n’est et ne sera jamais validé ! », a tonné le rappeur, adepte de clashs.